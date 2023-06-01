На Каньє Веста подали до суду – звинувачують у свавіллі

Американський репер Каньє Вест під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий американський репер, музичний продюсер та автор пісень Каньє Уест зіткнувся з проблемами в бізнесі. На репера подали до суду через несанкціоновані зміни до нерухомості, які він вніс щодо деяких речей.

Про це повідомляє New York Post.

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Річ у тому, що проти американського репера та його лінії одягу Yeezу подала до суду компанія The Gap. Виявляється, Каньє Уест змінив деякі речі в будинку, який знімається на території Лос–Анджелесу. Мова йде про деякі зовнішні та внутрішні зміни.

Так, репер хоче встановити пандус на стоянці біля будинку, побудувати тунель на території, змінити світильники на стелі, а також прибрати три ванні кімнати.

Американський репер Каньє Вест під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Тепер компанія Gap хоче перекласти всю відповідальність на американського репера. У компанії стверджують, що таким чином Каньє Вест порушив стратегічну угоду та змусив її витрачати багато грошей на відновлення та ремонт.

Також компанія просить репера компенсувати збиток, який належить компанії Art City Center, що є господарями цього будинку. Крім того, він має сплатити компенсацію у розмірі 2 мільйонів доларів.

Колишній Кім Кардаш'ян Каньє Вест під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Варто зазначити, що бренд перестав працювати з американським репером ще минулого року через його антисемітські вислови. Через них він перестав бути мільярдером, оскільки він втратив 1,5 мільярди доларів зі свого статку, який за розміром становить два мільярди доларів.

Нагадаємо, ми писали про те, що американський репер Каньє Вест таємно одружився.

Раніше ми розповідали про те, що американського репера Каньє Веста назвали головним антисемітом.

Також ми повідомляли про те, що відомий репер Каньє Вест публічно заявив про свою проросійську позицію.