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Предательница Лорак на российской радиостанции представила новую песню, спрятав глаза за темными очками

2 марта 2023 16:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ани Лорак на российской радиостанции представила новую песню
Певица Ани Лорак
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Владелица украинского гражданства, певица Ани Лорак, этот год начала с публикации-возмущения на украинском языке. Впрочем, это оказалось разовой акцией предательницы. Каролина Куек (настоящее имя певицы) прилетела в страну-террориста, чтобы презентовать свою очередную песню о любви на русском.

Об этом Лорак сообщила в своих Instastories, которые на удивление, еще доступны на территории Украины.

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Подробности

Артистка с начала полномасштабной войны на Родине публично не осудила кровавые действия страны-террориста. За что и попал в санкционный список СНБО. Лорак переехала в Испанию, но продолжает выступать в россии, зарабатывая кровавые рубли и платя налоги врагу.

Накануне большого гастрольного тура предательница посетила одну из российских радиостанций. Глаза Каролина решила скрыть за огромными солнцезащитными очками. А вот эмоций звездная предательница не сдерживала. Еще бы, именно для оккупантов она и писала новую композицию "Рядом, но не вместе". Ведь именно жители россии — сейчас ее основной финансовый доход.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в День святого Валентина Ани Лорак рассекретила своего нового бойфренда. Также мы рассказывали, что Лорак собирает деньги на восстановление жилья украинцев. Впрочем, есть нюанс.

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