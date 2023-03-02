Ані Лорак на російській радіостанції представила нову пісню

Зрадниця Лорак на російській радіостанції представила нову пісню, сховавши очі за темними окулярами
Власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, цей рік розпочала з публікації-обурення українською мовою. Втім, це виявилось разовою акцією від зрадниці. Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) прилетіла в країну-терорист,аби презентувати чергову свою пісню про кохання російською.
Про це Лорак повідомила у своїх Instastories, які на диво, ще доступні на території України.
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Деталі
Артистка від початку повномасштабної війни на Батьківщині публічно не засудила криваві дії країни-терориста. За що і потрапила до санкційного списку РНБО. Лорак переїхала до Іспанії, але продовжує виступати в росії, заробляючі криваві рублі та сплачуючи податки ворогу.
Напередодні великого гастрольного туру зрадниця завітала на одну з російських радіостанцій. Очі Кароліна вирішила приховати за величезними сонцезахисними окулярами. А ось емоцій зіркова зрадниця не стримувала. Ще б пак, саме для окупантів вона і писала нову композицію "Рядом, но не вместе". Бо саме жителі рф — зараз її основний фінансовий дохід.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в День святого Валентина Ані Лорак розсекретила свого нового бойфренда. Також ми розповідали, що Лорак збирає гроші на відбудову осель українців. Втім є нюанс.