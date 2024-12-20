Ани Лорак спровоцировала слухи о своей беременности — фото

Певица Ани Лорак Фото: Instagram/anilorak

Певица Ани Лорак, которой по слухам отказали в российском гражданстве, установила новогоднюю елку в своем имении под Москвой. Впрочем, фото предательницы возле нее спровоцировали слухи о ее беременности.

Соответствующая фотография появилась в соцсетях одиозной певицы, которая строит карьеру в РФ и молчит о войне на Родине.

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Ани Лорак спровоцировала слухи о беременности

Одиозная певица, в отличие от многих предателей (например, Anna Asti), не закрывала свой Instagram для пользователей соцсети в Украине. Впрочем, команда уроженки Черновицкой области удаляет негативные комментарии.

На этот раз Лорак "прилетело" не за гражданскую позицию, а за неудачную позу на фото. 46-летняя артистка позировала на фоне елки. Но внимание многих пользователей привлекла левая рука Каролины Куек (настоящее имя певицы). Рукав платья произвел визуальное впечатление, что зона живота предательницы увеличена.

Сначала увидела животик, но показалось.

А я в первые секунды увидела животик.

По ходу это фото — намек на беременность.

Предательница Ани Лорак у елки в своем московском доме. Фото: Instagram/anilorak

Комментировать это Лорак не стала, как и удалять и заменять фото. Отметим, что у нее есть 13-летняя дочь София от бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Сейчас предательница в отношениях с испанским коучем Исааком Вижраком.

Ани Лорак и Исаак Отжрак. Фото: Instagram/anilorak

Напомним, ранее мы писали, что пятилетний внук предательницы, певицы Таисии Повалий попросил суд не забирать ее дом. Также мы рассказывали, что Ани Лорак и Таисию Повалий лишат государственных наград.