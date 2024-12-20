Ани Лорак спровоцировала слухи о своей беременности — фото

Предательница Лорак спровоцировала слухи о своей беременности
Певица Ани Лорак, которой по слухам отказали в российском гражданстве, установила новогоднюю елку в своем имении под Москвой. Впрочем, фото предательницы возле нее спровоцировали слухи о ее беременности.
Соответствующая фотография появилась в соцсетях одиозной певицы, которая строит карьеру в РФ и молчит о войне на Родине.
Ани Лорак спровоцировала слухи о беременности
Одиозная певица, в отличие от многих предателей (например, Anna Asti), не закрывала свой Instagram для пользователей соцсети в Украине. Впрочем, команда уроженки Черновицкой области удаляет негативные комментарии.
На этот раз Лорак "прилетело" не за гражданскую позицию, а за неудачную позу на фото. 46-летняя артистка позировала на фоне елки. Но внимание многих пользователей привлекла левая рука Каролины Куек (настоящее имя певицы). Рукав платья произвел визуальное впечатление, что зона живота предательницы увеличена.
- Сначала увидела животик, но показалось.
- А я в первые секунды увидела животик.
- По ходу это фото — намек на беременность.
Комментировать это Лорак не стала, как и удалять и заменять фото. Отметим, что у нее есть 13-летняя дочь София от бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Сейчас предательница в отношениях с испанским коучем Исааком Вижраком.
Напомним, ранее мы писали, что пятилетний внук предательницы, певицы Таисии Повалий попросил суд не забирать ее дом. Также мы рассказывали, что Ани Лорак и Таисию Повалий лишат государственных наград.
Читайте Новини.LIVE!