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Предательница Лорак спровоцировала слухи о своей беременности

20 декабря 2024 16:36
Евгений Берестюк - Редактор
Ани Лорак спровоцировала слухи о своей беременности — фото
Певица Ани Лорак Фото: Instagram/anilorak
Евгений Берестюк - Редактор

Певица Ани Лорак, которой по слухам отказали в российском гражданстве, установила новогоднюю елку в своем имении под Москвой. Впрочем, фото предательницы возле нее спровоцировали слухи о ее беременности.

Соответствующая фотография появилась в соцсетях одиозной певицы, которая строит карьеру в РФ и молчит о войне на Родине.

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Ани Лорак спровоцировала слухи о беременности

Одиозная певица, в отличие от многих предателей (например, Anna Asti), не закрывала свой Instagram для пользователей соцсети в Украине. Впрочем, команда уроженки Черновицкой области удаляет негативные комментарии.

На этот раз Лорак "прилетело" не за гражданскую позицию, а за неудачную позу на фото. 46-летняя артистка позировала на фоне елки. Но внимание многих пользователей привлекла левая рука Каролины Куек (настоящее имя певицы). Рукав платья произвел визуальное впечатление, что зона живота предательницы увеличена.

  • Сначала увидела животик, но показалось.
  • А я в первые секунды увидела животик.
  • По ходу это фото — намек на беременность.
Певица Ани Лорак
Предательница Ани Лорак у елки в своем московском доме. Фото: Instagram/anilorak

Комментировать это Лорак не стала, как и удалять и заменять фото. Отметим, что у нее есть 13-летняя дочь София от бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Сейчас предательница в отношениях с испанским коучем Исааком Вижраком.

Ани Лорак и Исаак Виджраку
Ани Лорак и Исаак Отжрак. Фото: Instagram/anilorak 

Напомним, ранее мы писали, что пятилетний внук предательницы, певицы Таисии Повалий попросил суд не забирать ее дом. Также мы рассказывали, что Ани Лорак и Таисию Повалий лишат государственных наград.

Ани Лорак соцсети беременность певица российские звезды

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