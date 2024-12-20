Співачка Ані Лорак. Фото: Instagram/anilorak

Співачка Ані Лорак, якій за чутками відмовили в російському громадянстві, встановила новорічну ялинку у своєму маєтку під Москвою. Втім фото зрадниці біля неї спровокували чутки про її вагітність.

Відповідна світлина з’явилась в соцмережах одіозної співачки, яка будує кар’єру у РФ та мовчить про війну на Батьківщині.

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Одіозна співачка, на відміну від багатьох зрадників (наприклад, Anna Asti) не закривала свій Instagram для користувачів соцмережі в Україні. Втім, команда уродженки Чернівецької області видаляє негативні коментарі.

Цього разу Лорак "прилетіло" не за громадянську позицію, а за невдалу позу на фото. 46-річна артистка позувала на тлі ялинки. Але увагу багатьох користувачів привернула ліва рука Кароліни Куєк (справжнє ім’я співачки). Рукав сукні зробив візуальне враження, що зона живота зрадниці збільшена.

Спочатку побачила животик, але здалося.

А я в перші секунди побачила животик.

По ходу це фото — натяк на вагітність.

Зрадниця Ані Лорак біля ялинки у своєму московському будинку. Фото: Instagram/anilorak

Коментувати це Лорак не стала, як і видаляти та замінювати фото. Зазначимо, що в неї є 13-річна донька Софія від ексчоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. Зараз зрадниця в стосунках з іспанським коучем Ісааком Віджраком.

Ані Лорак та Ісаак Віджрак. Фото: Instagram/anilorak

Нагадаємо, раніше ми писали, що п'ятирічний онук зрадниці, співачки Таїсії Повалій попросив суд не забирати її дім. Також ми розповідали, що Ані Лорак та Таїсію Повалій позбавлять державних нагород.