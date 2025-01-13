Maruv сделала циничное заявление о выступлениях в Украине — видео

Певица Maruv. фото: instagram.com/maruvofficial

Скандальная певица Maruv (Анна Корсун) оконфузилась очередным заявлением. Артистка-предательница цинично ответила, почему отказалась от выступлений в Украине.

Об этом исполнительница заявила в TikTok.

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Уже длительное время предательница живет за границей, где преимущественно выступает на корпоративах. С начала полномасштабной войны в Украине уроженка Павлограда никак не комментировала нападение РФ, однако в последнее время Maruv стала чаще отвечать комментаторам в соцсетях.

Так, под одним из видео артистки пользователи пристыдили ее социальную позицию и отметили, что она променяла большие концерты в Украине и славу на выступления на корпоративах.

Однако в ответ скандальная певица заявила, что для нее деньги важнее.

"Выступать для людей за более чем две тысячи — это красота. Но петь для одного человека, который платит хорошо, — тоже хорошо", — заявила Maruv.

Напомним, до начала большой войны Maruv активно строила свою карьеру в стране-агрессоре. Предательница активно участвовала в телешоу и концертах в РФ. 26 февраля 2022 года артистка опубликовала в Instagram черный квадрат и призвала российских военных "задуматься".

Пост Maruv. Фото: скриншот

Однако после этого Maruv продолжила сотрудничество с россиянами и активно раздавала комментарии о своей беременности росСМИ. Сейчас со своим мужем и ребенком скандальная знаменитость живет в ОАЭ.

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