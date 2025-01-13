Maruv зробила цинічну заяву про виступи в Україні — відео

Зрадниця Maruv оскандалилася заявою про виступи в Україні
Скандальна співачка Maruv (Ганна Корсун) осоромилася черговою заявою. Артистка-зрадниця цинічно відповіла, чому відмовилася від виступів в Україні.
Про це виконавиця заявила в TikTok.
Maruv цинічно заговорила про виступи в Україні
Вже тривалий час зрадниця мешкає за кордоном, де переважно виступає на корпоративах. Від початку повномасштабної війни в Україні уродженка Павлограда жодним чином не коментувала напад РФ, однак останнім часом Maruv стала частіше відповідати коментаторам у соцмережах.
Так, під одним з відео артистки користувачі присоромили її соціальну позицію та зауважили, що вона проміняла великі концерти в Україні та славу на виступи на корпоративах.
@maruvofficial
Ответ пользователю @Volodymyr🇺🇦♬ оригинальный звук - Maruv
Однак у відповідь скандальна співачка заявила, що для неї гроші важливіші.
"Виступати для людей за понад дві тисячі — це краса. Але співати для однієї людини, яка платить добре, — теж добре", — заявила Maruv.
Нагадаємо, до початку великої війни Maruv активно будувала свою кар'єру в країні-агресорці. Зрадниця активно брала участь у телешоу та концертах у РФ. 26 лютого 2022 року артистка опублікувала в Instagram чорний квадрат та закликала російських військових "замислитися".
Однак після цього Maruv продовжила співпрацю з росіянами та активно роздавала коментарі про свою вагітність росЗМІ. Наразі зі своїм чоловіком та дитиною скандальна знаменитість мешкає в ОАЕ.
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