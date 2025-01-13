Maruv зробила цинічну заяву про виступи в Україні — відео

Співачка Maruv. Фото: instagram.com/maruvofficial

Скандальна співачка Maruv (Ганна Корсун) осоромилася черговою заявою. Артистка-зрадниця цинічно відповіла, чому відмовилася від виступів в Україні.

Про це виконавиця заявила в TikTok.

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Вже тривалий час зрадниця мешкає за кордоном, де переважно виступає на корпоративах. Від початку повномасштабної війни в Україні уродженка Павлограда жодним чином не коментувала напад РФ, однак останнім часом Maruv стала частіше відповідати коментаторам у соцмережах.

Так, під одним з відео артистки користувачі присоромили її соціальну позицію та зауважили, що вона проміняла великі концерти в Україні та славу на виступи на корпоративах.

Однак у відповідь скандальна співачка заявила, що для неї гроші важливіші.

"Виступати для людей за понад дві тисячі — це краса. Але співати для однієї людини, яка платить добре, — теж добре", — заявила Maruv.

Нагадаємо, до початку великої війни Maruv активно будувала свою кар'єру в країні-агресорці. Зрадниця активно брала участь у телешоу та концертах у РФ. 26 лютого 2022 року артистка опублікувала в Instagram чорний квадрат та закликала російських військових "замислитися".

Допис Maruv. Фото: скриншот

Однак після цього Maruv продовжила співпрацю з росіянами та активно роздавала коментарі про свою вагітність росЗМІ. Наразі зі своїм чоловіком та дитиною скандальна знаменитість мешкає в ОАЕ.

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