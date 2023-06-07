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Сальма Гаєк показала, який вигляд має без макіяжу

7 червня 2023 12:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сальма Гаєк без макіяжу зрбила селфі
Сальма Гаєк. Йото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Сальма Гайєк ніколи не комплексувала через зовнішність. Зірка відверто ділиться фотографіями, на яких танцює у халаті або веселиться з дітьми. Цього разу вона показала селфі, на якому показала обличчя без макіяжу.

Світлину красуня запостла на своїй сторінці у Instagram.

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Акторка Сальма Гаєк без макіяжу. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Прокинулася сьогодні зранку і почала рахувати скільки сивого волосся зіпсували "вечірку", — підписала фото красуня.

Фоловери засипали Сальму компліментами. Серед зірковим коментаторів акторка Олівія Вайлд та Сінді Кроуфорд. Підписники зазначили, що акторка, як хороше вино, з віком стає краще.

До речі, раніше акторка філософськи висловилася на тему віку.

"Я думала, що з віком, я залишусь без роботи у кіно. Але я досі знімаюся. Я думала, з віком ти не зможеш більше кохати. Але я кохаю. Не думаю, що я втратила свою гнучкість або навіть силу...я досі у форм. Я досі тут. Мене хотіли позбутися, але я досі тут", — сказала акторка в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Сальма Гаєк розсмішила фанатів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями.

Раніше Сальма Гаєк приміряла розкішне вбрання під час кінофестивалю у Каннах. 

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