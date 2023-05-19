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Сальма Гаєк не втримала пишний бюст під час пристрасних танців

19 травня 2023 14:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сальма Гаєк не втримала пишний бюст під час пристрасних танців
Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Сальма Хаєк часто тішить фоловерів своїми кумедними витівками. Цього разу зірка змогла розсмішити фанатів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями.

Відео своїх танців зірка запостила на своїй сторінці у Instagaram.

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Сальма влаштувала пристрасні танці у готельному номері. Під запальні іспанські мотиви акторка так захопилася, що не втримала свої пишні принади у халаті. Вочевидь акторка не комплексує з приводу подібних конфузів, тож відео сама запостила на своїй сторінці у соціальній мережі.

Танцювальний номер Гаєк оцінили її підписники, яких, у неї, до речі, 24 мільйони.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, донька співачки Мадонни, Лурдес, взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Приміряв прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше, стало відомо, книгу відвертих фото Мадонни планують продати на аукціоні за £240,000. Знімки-ню зробив Стів Мейсел у 1992 році у Нью-Йорку та Маямі.

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