Справжній зорепад: фотопідбірка найстильніших образів знаменитостей на Met Gala 2023
В Метрополітен-музеї Нью-Йорка (США) пройшла одна з найвідоміших модних подій за участю світових зірок — бал Інституту костюма Met Gala. Цього року він був присвячений німецько-французькому модельєру та фотографу Карла Лагерфельда, який пішов з життя 2019-го. На червону доріжку завітали сотні знаменитостей.
Новини.LIVE покаже найстильніші зіркові образи на Met Gala 2023.
Ніколь Кідман
Кара Делевінь
Дженніфер Лопес
Пенелопа Крус
Наомі Кемпбелл
Джессіка Честейн
Сальма Гаєк
Роберт Паттінсон з коханою
Дженна Ортега
Марго Роббі
Енн Гетевей
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Крістен Стюарт
Джіджі Хадід
Кейт Мосс
Емілі Ратаковскі
Жанель Моне Робінсон
Cardi B
Педро Паскаль
Нагадаємо, раніше ми показували найепатажніші образи знаменитостей на Met Gala 2023. Також ми розповідали, що американський дизайнер Том Форд пішов з посади креативного директора свого будинку моди Tom Ford.