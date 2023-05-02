Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Справжній зорепад: фотопідбірка найстильніших образів знаменитостей на Met Gala 2023 arrow

Справжній зорепад: фотопідбірка найстильніших образів знаменитостей на Met Gala 2023

2 травня 2023 09:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Справжній зорепад: фотопідбірка найстильніших образів знаменитостей на Met Gala 2023
Акторки Сальма Гаєк та Дженніфер Лопес на Met Gala 2023. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Метрополітен-музеї Нью-Йорка (США) пройшла одна з найвідоміших модних подій за участю світових зірок — бал Інституту костюма Met Gala. Цього року він був присвячений німецько-французькому модельєру та фотографу Карла Лагерфельда, який пішов з життя 2019-го. На червону доріжку завітали сотні знаменитостей.

Новини.LIVE покаже найстильніші зіркові образи на Met Gala 2023. 

Читайте також:

Ніколь Кідман

Акторка Ніколь Кідман на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кара Делевінь

Кара Делевінь на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY
Кара Делевінь на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Пенелопа Крус

Акторка Пенелопа Крус на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Наомі Кемпбелл

Супермодель Наомі Кемпбелл на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Джессіка Честейн

Акторка Джессіка Честейн на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY
Акторка Джессіка Честейн на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Сальма Гаєк

Акторка Сальма Гаєк на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Роберт Паттінсон з коханою

Актор Роберт Паттінсон з коханою на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Дженна Ортега

Акторка Дженна Ортега на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Марго Роббі

Акторка Марго Роббі на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Енн Гетевей

Акторка Енн Гетевей на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY
Акторка Енн Гетевей на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Крістен Стюарт

Акторка Крістен Стюарт на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Джіджі Хадід

Супермодель Джіджі Хадід на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кейт Мосс

Модель Кейт Мосс на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Емілі Ратаковскі

Супермодель Емілі Ратаковскі на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Жанель Моне Робінсон

Жанель Моне Робінсон на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY
Жанель Моне Робінсон на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Cardi B 

Реперка Cardi B на Met Gala 2023. Фото: REUTERS

Педро Паскаль

Актор Педро Паскаль на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Нагадаємо, раніше ми показували найепатажніші образи знаменитостей на Met Gala 2023. Також ми розповідали, що американський дизайнер Том Форд пішов з посади креативного директора свого будинку моди Tom Ford. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB