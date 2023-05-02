Справжній зорепад: фотопідбірка найстильніших образів знаменитостей на Met Gala 2023

Акторки Сальма Гаєк та Дженніфер Лопес на Met Gala 2023. Фото: колаж Новини.LIVE

В Метрополітен-музеї Нью-Йорка (США) пройшла одна з найвідоміших модних подій за участю світових зірок — бал Інституту костюма Met Gala. Цього року він був присвячений німецько-французькому модельєру та фотографу Карла Лагерфельда, який пішов з життя 2019-го. На червону доріжку завітали сотні знаменитостей.

Новини.LIVE покаже найстильніші зіркові образи на Met Gala 2023.

Читайте також:

Ніколь Кідман

Акторка Ніколь Кідман на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кара Делевінь

Кара Делевінь на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кара Делевінь на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Пенелопа Крус

Акторка Пенелопа Крус на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Наомі Кемпбелл

Супермодель Наомі Кемпбелл на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Джессіка Честейн

Акторка Джессіка Честейн на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Акторка Джессіка Честейн на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Сальма Гаєк

Акторка Сальма Гаєк на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Роберт Паттінсон з коханою

Актор Роберт Паттінсон з коханою на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Дженна Ортега

Акторка Дженна Ортега на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Марго Роббі

Акторка Марго Роббі на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Енн Гетевей

Акторка Енн Гетевей на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Акторка Енн Гетевей на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Крістен Стюарт

Акторка Крістен Стюарт на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Джіджі Хадід

Супермодель Джіджі Хадід на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Кейт Мосс

Модель Кейт Мосс на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Емілі Ратаковскі

Супермодель Емілі Ратаковскі на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Жанель Моне Робінсон

Жанель Моне Робінсон на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Жанель Моне Робінсон на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Cardi B

Реперка Cardi B на Met Gala 2023. Фото: REUTERS

Педро Паскаль

Актор Педро Паскаль на Met Gala 2023. Фото: REUTERSANDREW KELLY

Нагадаємо, раніше ми показували найепатажніші образи знаменитостей на Met Gala 2023. Також ми розповідали, що американський дизайнер Том Форд пішов з посади креативного директора свого будинку моди Tom Ford.