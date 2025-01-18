Стівен Фрай показав обійми з молодшим на 30 років чоловіком — рідкісне фото

Стівен Фрай. Фото: instagram.com/stephenfryactually

Британський актор Стівен Фрай вперше за тривалий час поділився спільним фото зі своїм чоловіком, гумористом Елліоттом Спенсером. Зіркове подружжя відсвяткувало особливу дату.

Світлиною з обранцем зірка поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка фільму "Вайлд" та його обранець намагаються не афішувати своє особисте життя. Однак цього року зіркове подружжя відсвяткувало 10-ту річницю шлюбу, тож з особливою нагоди 67-річний Фрай показав рідкісне фото із молодшим за нього на 30 років.

На архівній світлині з весілля щасливі Стівен та Елліотт позували на камеру в обіймах одне одного.

Елліотт Спенсер та Стівен Фрай. Фото: instagram.com/stephenfryactually

"Десять щасливих років з того дня, як ми взяли шлюб. Я щасливий чоловік", — написав під фото Фрай.

Нагадаємо, що про стосунки Стівена Фрая та Елліотта Спенсера стало відомо влітку 2014 року, а вже у листопаді пара офіційно підтвердила свій роман. За короткий час Ствен та Елліотт побралися усього через 10 днів після оголошення про заручини.

Раніше чоловік Камерон Діаз зачарував рідкісним фото з акторкою в особливий день.

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