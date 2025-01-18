Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чоловік Камерон Діаз замилував рідкісним селфі з коханою arrow

Чоловік Камерон Діаз замилував рідкісним селфі з коханою

18 січня 2025 11:25
Марія Покровська - Редактор
Чоловік Камерон Діаз показав рідкісне фото із акторкою в річницю шлюбу
Камерон Діаз з чоловіком. Фото: instagram.com/benjaminmadden
Марія Покровська - Редактор

У родині голлівудської акторки Камерон Діаз та її чоловіка, гітариста гурту Good Charlotte Бенджа Меддена, відбулося особливе свято. Зіркове подружжя відсвяткувало 10-ту річницю шлюбу.

З особливої нагоди музикант поділився рідкісним фото із дружиною у Instagram.

Читайте також:

Бенджи Медден зворушливо звернувся до Камерон Діаз

У соцмережі гітарист опублікував селфі, на якому обіймається із акторкою. Щаслива Камерон без макіяжу та ніжно притулилася до чоловіка, дивлячись у камеру.

Камерон Діаз зі своїм чоловіком Бенджи Медденом
Бенджи Меддон та Камерон Діаз. Фото: instagram.com/benjaminmadden

У підписі до фото Медден зворушливо звернувся до своєї коханої. Музикант не лише привітав дружину із річницею, яку вони святкували 5 січня, а й порадів її поверненню у кіно.

"Це моя королева. Я вітаю цю круту жінку. Дружина, мама, друг, напарник, бос і коханка. 5 січня виповнилося 10 років нашого шлюбу і з кожним роком ми стаємо щасливішими. Це особливо. Ніколи не ідеально, завжди по-справжньому, завжди надійно. Щодня маю поруч свого найкращого друга — разом до кінця. Яке прекрасне життя і я дуже вдячний. Ми так раді бачити тебе "знову у дії"! Вітаю, крихітко!", — написав Медден.

Акторка Камерон Діаз
Камерон Діаз. Фото: instagram.com/benjaminmadden

Нагадаємо, що днями відбулася прем'єра фільму "Знову у дії", в якому Камерон Діаз зіграла головну роль. Для зірки ця роль стала грандіозним поверненням у кіно після 10-річної перерви.

Раніше брат Анджеліни Джолі подав на розлучення через півтора місяці після таємного весілля.

Також ми писали, що Джессіка Альба розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу.

шлюб Голлівуд закордонні зірки акторка зіркова пара

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:35 Вони змінили індустрію — 6 найцікавіших моделей телефонів Nokia

11:35 Кілька спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

11:35 Вони змінили індустрію — 6 найцікавіших моделей телефонів Nokia

11:35 Кілька спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

10:58 У Києві СБУ затримала топменеджера банку, який донатив армії РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список