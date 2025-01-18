Чоловік Камерон Діаз показав рідкісне фото із акторкою в річницю шлюбу

Камерон Діаз з чоловіком. Фото: instagram.com/benjaminmadden

У родині голлівудської акторки Камерон Діаз та її чоловіка, гітариста гурту Good Charlotte Бенджа Меддена, відбулося особливе свято. Зіркове подружжя відсвяткувало 10-ту річницю шлюбу.

З особливої нагоди музикант поділився рідкісним фото із дружиною у Instagram.

Читайте також:

Бенджи Медден зворушливо звернувся до Камерон Діаз

У соцмережі гітарист опублікував селфі, на якому обіймається із акторкою. Щаслива Камерон без макіяжу та ніжно притулилася до чоловіка, дивлячись у камеру.

Бенджи Меддон та Камерон Діаз. Фото: instagram.com/benjaminmadden

У підписі до фото Медден зворушливо звернувся до своєї коханої. Музикант не лише привітав дружину із річницею, яку вони святкували 5 січня, а й порадів її поверненню у кіно.

"Це моя королева. Я вітаю цю круту жінку. Дружина, мама, друг, напарник, бос і коханка. 5 січня виповнилося 10 років нашого шлюбу і з кожним роком ми стаємо щасливішими. Це особливо. Ніколи не ідеально, завжди по-справжньому, завжди надійно. Щодня маю поруч свого найкращого друга — разом до кінця. Яке прекрасне життя і я дуже вдячний. Ми так раді бачити тебе "знову у дії"! Вітаю, крихітко!", — написав Медден.

Камерон Діаз. Фото: instagram.com/benjaminmadden

Нагадаємо, що днями відбулася прем'єра фільму "Знову у дії", в якому Камерон Діаз зіграла головну роль. Для зірки ця роль стала грандіозним поверненням у кіно після 10-річної перерви.

Раніше брат Анджеліни Джолі подав на розлучення через півтора місяці після таємного весілля.

Також ми писали, що Джессіка Альба розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу.