Брат Анджеліни Джолі передумав розлучатися із зіркою реаліті-шоу Ромі Імбеллі

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Напередодні стало відомо про таємне весілля брата голлівудської акторки Анджеліни Джолі, Джеймса Гейвена. Втім, виявляється, він подав на розлучення лише через півтора місяця після урочистої церемонії.

Про це повідомляє видання In Touch.

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Про шлюб 51-річного Джеймса Гейвена та 42-річної зірки реаліті-шоу Ромі Імбеллі стало відомо декілька тижнів тому. Хоча одружилися вони ще 12 серпня 2024-го. Втім, з’ясувалось, що вже 27 серпня обраниця брата голлівудської зірки подала клопотання про розірвання шлюбу.

Через місяць сам Гейвен також попросив суд анулювати шлюб з обґрунтуванням "ймовірне шахрайство". Ще через місяць пара подала інші необхідні документи, проте після цього зрушень у справі не було.

Втім, виявляється, зараз адвокати зіркової пари займаються скасуванням позову про анулювання шлюбу. За їхніми словами Джеймс та Ромі щасливі бути знову разом. Вочевидь, рішення розірвати шлюб та висунути гучні звинувачення було прийнято в пориві сварки. Раніше Ромі розповідала в соцмережах, що посварилася з чоловіком наступного дня після весілля і кілька місяців не спілкувалася з ним.

Гейвен та Імбеллі знайомі понад 20 років. На весіллі був присутній батько Джеймса, 86-річний актор Джон Войт, якого нещодавно новообраний президент США Дональд Трамп призначив послом Голлівуду.

А ось 49-річна Анджеліна Джолі, яка практично в цей же час завершила скандальне розлучення з Бредом Піттом, проігнорувала урочисту церемонію. Ба більше — не згадувала про брата під час промотуру фільму "Марія".

Анджеліна Джолі та її брат. Скриншот: YouTube/OSSAchannel

Нагадаємо, раніше ми писали, як Анджеліна Джолі рятує рідних від лісової пожежі. Також ми розповідали, що режисер Джастін Балдоні вимагає в суді від акторів Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса 400 млн доларів.