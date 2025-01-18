Стівен Кінг виступив проти проведення церемонії Оскар-2025

Стівен Кінг закликав скасувати церемонію Оскар-2025
Американський письменник Стівен Кінг виступив проти проведення 97-ї церемонії вручення премії Оскар-2025. Втім, не всі підтримали ідею титулованого 77-річного літератора. Змінювати думку Кінг не став.
Про це письменник написав в соцмережі Bsky.
Стівен Кінг проти церемонії Оскар-2025
Письменник зізнався, що не голосуватиме за номінантів на кінопремію. Причиною назвав руйнівні пожежі в Каліфорнії і, зокрема, Лос-Анджелесі — столиці Голлівуду.
"Не голосуватиму на церемонії "Оскар" цього року. Вони повинні її скасувати. Ніякого блиску, коли Лос-Анджелес у вогні", — зазначив письменник.
Це викликало жваві обговорення в мережі. Багато хто дорікнув Стівену Кінгу, мовляв, життя продовжується. На це в Кінга інше бачення.
"Ви кажете про Оскар, яке це свято життя, і що шоу має тривати, так далі і тому подібне. Все це має певний сенс, але для мене це все ще здається, ніби Нерон грає на горі, поки Рим горить. Або в цьому випадку, носити модний одяг, поки горить Лос-Анджелес", — написав Стівен Кінг.
Зазначимо, що номінації будуть оголошені в четвер, 23 січня. Академія кінематографічних мистецтв і наук вже одного разу відкладала дату номінації (з 17 січня на 19 січня). Оголошення в прямому ефірі буде віртуальною подією без присутності представників ЗМІ.
Щодо урочистої церемонії, то дата 2 березня поки залишається без змін. Традиційно вона пройде в Лос-Анджелесі, в театрі "Долбі".
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