Стівен Кінг виступив проти проведення церемонії Оскар-2025

Американський письменник Стівен Кінг. Фото: Facebook/stephenkingwriter

Американський письменник Стівен Кінг виступив проти проведення 97-ї церемонії вручення премії Оскар-2025. Втім, не всі підтримали ідею титулованого 77-річного літератора. Змінювати думку Кінг не став.

Про це письменник написав в соцмережі Bsky.

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Письменник зізнався, що не голосуватиме за номінантів на кінопремію. Причиною назвав руйнівні пожежі в Каліфорнії і, зокрема, Лос-Анджелесі — столиці Голлівуду.

"Не голосуватиму на церемонії "Оскар" цього року. Вони повинні її скасувати. Ніякого блиску, коли Лос-Анджелес у вогні", — зазначив письменник.

Це викликало жваві обговорення в мережі. Багато хто дорікнув Стівену Кінгу, мовляв, життя продовжується. На це в Кінга інше бачення.

"Ви кажете про Оскар, яке це свято життя, і що шоу має тривати, так далі і тому подібне. Все це має певний сенс, але для мене це все ще здається, ніби Нерон грає на горі, поки Рим горить. Або в цьому випадку, носити модний одяг, поки горить Лос-Анджелес", — написав Стівен Кінг.

Один з постів Стівена Кінга про Оскар-2025. Скриншот: stephenking.bsky.social/

Зазначимо, що номінації будуть оголошені в четвер, 23 січня. Академія кінематографічних мистецтв і наук вже одного разу відкладала дату номінації (з 17 січня на 19 січня). Оголошення в прямому ефірі буде віртуальною подією без присутності представників ЗМІ.

Щодо урочистої церемонії, то дата 2 березня поки залишається без змін. Традиційно вона пройде в Лос-Анджелесі, в театрі "Долбі".

Одні з наслідків пожежа в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що будинок принца Гаррі та Меган Меган у Каліфорнії може знищити лісова пожежа. Також ми розповідали, що помер французький режисер Жанно Шварц.