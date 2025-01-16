Принц Гаррі та Меган Маркл можуть втратити будинок через пожежі в Каліфорнії

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: TIME

Маєток принца Гаррі та його дружини Меган Маркл у Монтесіто може опинитися під загрозою через лісові пожежі, що досі вирують у Каліфорнії. Вогонь стрімко наближається до району, де мешкає королівська родина.

Про це пише Daily Mail.

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Розкішний будинок Сассексів вартістю у 29 млн доларів став прихистком для їхніх друзів та близьких під час стихійного лиха у Каліфорнії. Однак тепер Гаррі та Меган скоріш за все будуть змушені покинути свій дім.

Наразі у Монтесіто оголошено червоний рівень небезпеки через через потужні вітри Санта-Ана, відомі як "вітри диявола". Через них мальовничий район, де живе королівське подружжя з двома дітьми може опинитися в епіцентрі пожежі.

Меган та Гаррі під час спілкування з постраждалими від пожежі. Фото: скриншот

Розкішний маєток Сассекси придбали за 14 млн доларів, однак вартість будинку більш ніж удвічі. Будинок з елементами вікторіанського та сучасного стилів має дев'ять спален, домашній кінотеатр, тренажерний зал, ігрову кімнату, винний льох та бібліотеку.

Будинок принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто. Фото: x.com/w_selwa

Окрім того, на території маєтку розташований чайний будиночок, курник та гостьовий будиночок на дві спальні. А гарно провести час королівська пара може у басейні та власній сауні, або прогулюючись розкішним садом із розарієм.

Нагадаємо, напередодні принц Гаррі та Меган Маркл нарвалися на хейт після візиту до постраждалих від каліфорнійської пожежі.

Також ми писали, що Періс Гілтон втратила свій розкішний будинок у лісовій пожежі.