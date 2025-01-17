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Помер режисер "Щелепи 2" та "Надприродного"

17 січня 2025 20:42
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Помер режисер "Щелеп 2" і "Надприродного" Жанно Шварц — деталі
Французький режисер Жанно Шварц. Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Помер французький режисер Жанно Шварц. Він відомий своїми фільмами  "Щелепи 2", "Десь у часі" та "Супердівчина". Митцю було 85 років. 

Про це пише Variety.

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Трагічну звістку повідомила актриса Джейн Сеймур, яка зіграла головну роль у стрічці "Десь у часі". 

"Сьогодні ми прощаємося зі справжнім візіонером. Жанно Шварц був не лише геніальним режисером, але й доброю та щедрою душею. Він подарував нам багато вічних історій, серед яких "Десь у часі" — фільм, який назавжди змінив моє життя. Нехай пам'ять про нього буде благословенням, а його творчість живе в наших серцях", — написала зірка.

Жанно Шварц
Жанно Шварц. Фото: TriStar Pictures/Courtesy Everett Collection

Що відомо про Жанно Шварца

Режисер народився 21 листопада 1939 року в Парижі, але виріс в Аргентині. Він здобув ступінь магістра політології у Гарвардському університеті.

Жанно Шварц і Джейн Сеймур на зйомках "Десь у часі"
Жанно Шварц і Джейн Сеймур на зйомках "Десь у часі". Фото: скриншот

Працював у кіноіндустрії та на телебаченні. Прославився завдяки роботам "Надмірне наближення", "Супердівчина" та "Жуки". Однак, однією з найпопулярніших стала картина "Щелепи 2". Попри неоднозначну критику, стрічка зібрала понад 200 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Не менш успішним був і фільм "Десь у часі", у якому Шварц досліджував тему кохання та подорожей у часі, з часом став культовою класикою. Джейн Сеймур зіграла головну роль разом із Крістофером Рівом, який втілив закоханого драматурга.

Також Жанно Шварц працював над серіалами "Еллі Макбіл", "Таємниці Смолвіля", "Надприродне" та "Анатомія Грей".

Нагадаємо, нещодавно помер оскароносний режисер Девід Лінч. Також медіа "поховали" радянську акторку Барбару Брильську.

Франція смерть кіно похорон режисер

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