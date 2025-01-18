Онучка Дональда Трампа засвітила ніжки на гольфі — фото

Кая Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Онучка новообраного президента США Дональда Трампа — Кая — знову потішила своїх підписників спортивним контентом. Дівчина показала тренування на полі для гольфу.

Кадрами онучка політика поділилася в Instagram.

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17-річна донька Дональда Трампа-молодшого серйозно налаштована побудувати кар'єру у спорті. Тож увесь вільний час дівчина присвячує тренуванням на полі для гольфу.

У своєму фотоблогу Кая поділилася свіжими кадрами одного з тренувань. Дівчина показала, як позує у гольф-карі у перерві між грою.

Кая Трамп у гольф-клубі. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Майбутня спортсменка обрала коротенькі шорти-спідницю, яку відкрили її стрункі та засмаглі ніжки, а наверх одягнула темно-зелений худі. Спортивний образ дівчини по-традиції доповнили білі кросівки та кепка.

Також онучка президента продемонструвала, як вправно тримає ключку для гольфу під час гри.

"Підготовка до сезону", — підписала фото Кая.

Кая Трамп за грою у гольф. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Нагадаємо, Меланія Трамп влаштувала чаювання з королевою Йорданії. Також перша леді США показалася на похороні Джиммі Картера у дизайнерському вбранні.