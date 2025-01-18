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Улюблена онучка Трампа посвітила стрункими ніжками на гольфі

18 січня 2025 10:13
Марія Покровська - Редактор
Онучка Дональда Трампа засвітила ніжки на гольфі — фото
Кая Трамп. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer
Марія Покровська - Редактор

Онучка новообраного президента США Дональда Трампа — Кая — знову потішила своїх підписників спортивним контентом. Дівчина показала тренування на полі для гольфу.

Кадрами онучка політика поділилася в Instagram.

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Кая Трамп показалася у гольф-клубі

17-річна донька Дональда Трампа-молодшого серйозно налаштована побудувати кар'єру у спорті. Тож увесь вільний час дівчина присвячує тренуванням на полі для гольфу.

У своєму фотоблогу Кая поділилася свіжими кадрами одного з тренувань. Дівчина показала, як позує у гольф-карі у перерві між грою.

Онучка Трампа Кая
Кая Трамп у гольф-клубі. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Майбутня спортсменка обрала коротенькі шорти-спідницю, яку відкрили її стрункі та засмаглі ніжки, а наверх одягнула темно-зелений худі. Спортивний образ дівчини по-традиції доповнили білі кросівки та кепка.

Також онучка президента продемонструвала, як вправно тримає ключку для гольфу під час гри.

"Підготовка до сезону", — підписала фото Кая.

Онучка Трампа грає у гольф
Кая Трамп за грою у гольф. Фото: instagram.com/kaitrumpgolfer

Нагадаємо, Меланія Трамп влаштувала чаювання з королевою Йорданії. Також перша леді США показалася на похороні Джиммі Картера у дизайнерському вбранні.

спорт Дональд Трамп закордонні зірки фігура Гольф

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11:19 Дістатися до Румунії з Одеси буде легше — чому

11:00 Понад 7 тисяч гривень допомоги — хто отримає виплати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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