Онучка Дональда Трампа засвітила ніжки на гольфі — фото

Улюблена онучка Трампа посвітила стрункими ніжками на гольфі
Онучка новообраного президента США Дональда Трампа — Кая — знову потішила своїх підписників спортивним контентом. Дівчина показала тренування на полі для гольфу.
Кадрами онучка політика поділилася в Instagram.
Кая Трамп показалася у гольф-клубі
17-річна донька Дональда Трампа-молодшого серйозно налаштована побудувати кар'єру у спорті. Тож увесь вільний час дівчина присвячує тренуванням на полі для гольфу.
У своєму фотоблогу Кая поділилася свіжими кадрами одного з тренувань. Дівчина показала, як позує у гольф-карі у перерві між грою.
Майбутня спортсменка обрала коротенькі шорти-спідницю, яку відкрили її стрункі та засмаглі ніжки, а наверх одягнула темно-зелений худі. Спортивний образ дівчини по-традиції доповнили білі кросівки та кепка.
Також онучка президента продемонструвала, як вправно тримає ключку для гольфу під час гри.
"Підготовка до сезону", — підписала фото Кая.
Нагадаємо, Меланія Трамп влаштувала чаювання з королевою Йорданії. Також перша леді США показалася на похороні Джиммі Картера у дизайнерському вбранні.
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