Меланія Трамп чаювала з королевою Йорданії — про що говорили

Королева Йорданії Ранія аль-Абдалла. Фото: instagram/queenrania

Королева Йорданії Ранія зустрілася з майбутньою першою леді США Меланією Трамп. Вони чаювали та обговорювали спільні плани у Флориді.

Світлини виклали в Instagram.

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Дружина короля Абдалли ІІ вирушила з офіційним візитом до США. Вона зустрілася з Меланією Трамп та обговорила різні питання, що становили взаємний інтерес, включаючи благополуччя дітей, а також покращення їхньої освіти. Це вже третя їхня зустріч.

"Було дуже приємно знову поспілкуватися з першою леді США Меланією Трамп у Флориді вчора", — написала королева Йорданії.

Королева Йорданія Ранія аль-Абдалла і майбутня перша леді США Меланія Трамп. Фото: instagram/queenrania

Нагадаємо, Меланія Трамп відвідала похорон колишнього президента США Джиммі Картера в ексклюзивному пальто. Також про майбутню першу леді вже зняли фільм і повідомили дату релізу.