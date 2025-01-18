У продюсера гурту Arctic Monkeys Джеймса Форда виявили онкологію

Британський продюсер Джеймс Форд. Фото: Instagram/james_ellis_ford

У продюсера англійського рок-гурту Arctic Monkeys Джеймса Форда виявили онкологію. Через це він відмовився від багатьох музичних проєктів та розповів про діагноз.

Відповідна публікація з'явилась в Instagram Джеймса Форда.

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За 20 років кар'єри в музичній індустрії Форд працював над десятками альбомами різних артистів. Серед яких Кайлі Міноуг, Depeche Mode, Blur, Gorrilaz, Pet Shop Boys та інші. За словами титулованого продюсера, спочатку лікарі не розуміли, що з ним відбувається.

"Але зрештою поставили діагноз. Це величезний шок. Я розумію, наскільки все серйозно, але це можна вилікувати. Відсьогодні почну досить агресивну хімієтерапію для лікування", — написав Форд.

У музичного продюсера діагностували лейкемію. Це онкологічне злоякісне захворювання клітин крові, що уражає кістковий мозок та інші кровотворні органи.

"Дорога до одужання буде нелегкою, але я впевнений у собі, налаштований на боротьбу і готовий до неї. Сподіваюся, що через 6-8 місяців ситуація зміниться на краще. Я з нетерпінням чекаю на повернення до студії у свій вільний час, щоб знову працювати над музикою, яка мені дорога", — зазначив продюсер.

Зазначимо, що окрім продюсерської діяльності, Джеймс Форд грав музику у власних проєктах Simian Mobile Disco та Last Shadow Puppets. У 2023 році випустив сольний альбом The Hum.

Продюсер Джеймс Форд. Фото: Instagram/james_ellis_ford

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