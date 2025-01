Брюс Вілліс зустрівся з поліцією Лос-Анджелеса — відео

Голлівудський актор Брюс Вілліс. Фото: Instagram/emmahemingwillis

Голлівудський актор Брюс Вілліс нечасто з’являється на публіці. В 69-річної зірки діагностовано лобно-скроневу деменцію. На тлі пожеж в Каліфорнії Вілліс зустрівся з представниками місцевої поліції.

Відповідне відео з’явилось в Instagram його дружини.

Брюс Вілліс зустрівся з поліцією

Актор, якому в березні виповниться 70 років, подякував поліціянтам, які брали участь у боротьбі з лісовими пожежами, що тривають у Каліфорнії. На відео, опублікованому його дружиною Еммою Гемінг, можна було побачити, як Вілліс потискає руки та спілкується з представниками поліції.

"Брюс ніколи не проґавить шансу висловити свою вдячність сердечним рукостисканням та сказати: "Дякую за вашу службу. “ Вчора було не інакше", — зазначила дружина актора.

У відео, створеному під пісню Going to California гурту Led Zeppelin Брюс Вілліс був одягнений у світлу вельветову куртку та темні штани, які він поєднав із бейсболкою New York Yankees.

Таллула Вілліс, його молодша донька від шлюбу з першою дружиною Демі Мур, прокоментувала під відео: "Це моє серце так переповнюється". Зазначимо, що родина актора оголосила про невтішний діагноз в березні 2022 року. З того часу зірка фільму "Міцний горішок" не відвідував світські заходи.

