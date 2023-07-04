Олег Винник відмовився перекладати російськомовні пісні – відверте зізнання

Український співак Олег Винник під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український співак Олег Винник нарешті з’явився в медіапросторі та дав відверте інтерв’ю щодо своєї творчості. Так, популярний виконавець розповів про те, чи збирається він перекладати свої російськомовні пісні українською мовою.

Про це Олег Винник повідомив під час інтерв’ю на каналі "КРП (крупним планом)" в YouTube.

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Зникнення Олега Винника з медіапростору

Після початку повномасштабної війни в Україні відомий співак та улюбленець жінок Олег Винник просто зник звідусіль. Фанати довго не могли зрозуміти, що сталося з артистом, постійно лише здогадуючись про те, з якої причини він міг зникнути.

Український співак Олег Винник під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Пізніше почали поширюватися чутки, що він захворів та проходить лікування в Німеччині. Але ніхто так і не зрозумів, що стало причиною зникнення Олега Винника. Втім, український артист з’явився на публіці лише нещодавно та одразу ж дав відверте інтерв’ю.

Кар’єра Олега Винника під час війни

Як відомо, після початку війни багато українських зірок вирішили не співати більше російською мовою, а дехто вирішив навіть перекласти російськомовні пісні українською мовою. Але Олег Винник заявив, що він не хоче перекладати свої знамениті хіти українською мовою.

"Точно знаю, що перекладати я не буду свої пісні російською мовою, які були написані до війни. Ті мої суперхіти, які були російською мовою, я ніколи в житті не перекладатиму українською. Це не потрібно. Треба йти далі. Як можна сказати, я до перемоги не співаю російською мовою? Що таке "до перемоги", а коли ми можемо співати російською?... Якби я відкрив рот на сцені російською мовою, я б себе просто обплював. І це не "до" перемоги чи "після"", — заявив український артист.

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