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Брат Нелипы поделился подробностями о его состоянии здоровья

16 января 2025 16:35
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Состояние здоровья Максима Нелипы, который служит в армии
Максим Нелипа с братом Андреем. Фото: @Андрей Нелипа/Facebook
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Брат украинского шоумена Максима Нелипы, который сейчас служит в ВСУ, раскрыл новые подробности о состоянии здоровья защитника. Ведущий перенес несколько операций на челюсти.

Об этом Андрей Нелипа рассказал в комментарии для проекта "ЖВЛ".

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Ближайший человек шоумена рассказал, что Максим недавно перенес четвертую операцию на челюсти и в будущем его ожидает протезирование зубов. Андрей добавил, что сейчас военного ждет длительное и дорогостоящее лечение.

"Сейчас ему еще одну операцию сделали, отдыхает. Настроение боевое. Что дальше - говорить рано. Понятно, что лечиться еще долго. Те же зубы еще протезировать, там никакого денежного обеспечения не хватит", — поделился брат ведущего.

Андрей Нелипа надеется, что его брат как можно быстрее победит болезнь и вернется на службу.

Напомним, "холостяка" Терена захейтили из-за его резкой позиции относительно украинского языка. А также певица Вера Брежнева проводит отпуск в заснеженных Карпатах.

ВСУ больницы здоровье операция украинские звезды

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