Антоніна Хижняк розповіла про свої витрати в Києві

Українська акторка Антоніна Хижняк. Фото: скриншот YouTube

Відома українська акторка та зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк розповіла, що приносить їй заробіток під час війни. Артистка зізналася, скільки коштів у середньому витрачає на місяць на закриття базових потреб.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Антоніна Хижняк про заробітки та витрати

Артистка зізналася, що нині заробляє на акторстві, дубляжі та рекламних інтеграціях. Зірка не зізналась, яку саме суму отримує на місяць, адже її дохід нестабільний. Проте Антоніна розповіла, що на свої із сином потреби витрачає на місяць приблизно 40 тисяч гривень.

Зірка винаймає житло за 16 тисяч гривень, а решту суми витрачає на авто, пальне, продукти та одяг.

Хижняк розповіла, що їй подобається самій заробляти гроші, адже так вона почуває себе вільною. Зірка зізналася, що ніколи не отримувала пропозицій від "спонсорів", проте вона і не погодилась би залежати від когось.

"Я заробляю чесною працею. У мене немає папіків чи спонсорів. Я вільно себе почуваю, бо нікому нічого не винна. Я сама собі прокладаю цей шлях. Так, він інколи важкий, буває не витримуєш. Але зійти з дистанції — ні. Я вперта. Я давно багато працюю над втіленням своїх мрій", — поділилася акторка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що акторка Антоніна Хижняк вперше назвала причину розлучення із першим чоловіком. Також фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показалася на відпочинку за кордоном разом зі своїм чоловіком.