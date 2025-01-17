Антоніна Хижняк назвала причини розставання з чоловіками - деталі

Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Акторка Антоніна Хижняк розповіла про невдачі в особистому житті. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вперше назвала причину розлучення із першим чоловіком та заговорила про розрив з бойфрендом-актором.

Особистими подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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У першому шлюбі з чоловіком на ім'я Андрій, за словами акторки, вона намагалася вдавати "хорошу дівчинку" та тривалий час не помічала власних бажань. Саме через це згодом стосунки розійшлися по швам.

"У першому шлюбі я гралася в "хорошу дівчинку". Ідеальна господиня, ідеальна дружина, та, що розуміє, не виносить мозок, все дозволяє. Мені здавалося, що я була не собою. Мені здавалося, що я мала бути ідеальною, щоб мене цінували, любили, розуміли, що от я така хороша. Але ж все одно від себе ти не втечеш", — розповіла Антоніна.

Другі серйозні стосунки із актором Олексієм Боднарем також не отримали щасливого завершення. За словами Хижняк, вони із обранцем мусили пройти через це, аби змінитися.

Олексій Бондар та Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

"Я не розчинялася в цих стосунках. Навіть тоді, коли можна було, я не робила цього. Я згадую купу моментів, де я була і м'якенька, і ніжна. Мені, здається, причина не в цьому. Мені здається, ми зіграли одне для одного роль. Ми досі спілкуємося, я бачу, як він змінився. Нам требу було це пройти, щоб це стало поштовхом для змін одне в одному", — сказала акторка.

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