Антоніна Хижняк назвала причини розставання з чоловіками - деталі

Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше назвала причину розлучення
Акторка Антоніна Хижняк розповіла про невдачі в особистому житті. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" вперше назвала причину розлучення із першим чоловіком та заговорила про розрив з бойфрендом-актором.
Особистими подробицями знаменитість поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Антоніна Хижняк розповіла про причини розставання з колишніми
У першому шлюбі з чоловіком на ім'я Андрій, за словами акторки, вона намагалася вдавати "хорошу дівчинку" та тривалий час не помічала власних бажань. Саме через це згодом стосунки розійшлися по швам.
"У першому шлюбі я гралася в "хорошу дівчинку". Ідеальна господиня, ідеальна дружина, та, що розуміє, не виносить мозок, все дозволяє. Мені здавалося, що я була не собою. Мені здавалося, що я мала бути ідеальною, щоб мене цінували, любили, розуміли, що от я така хороша. Але ж все одно від себе ти не втечеш", — розповіла Антоніна.
Другі серйозні стосунки із актором Олексієм Боднарем також не отримали щасливого завершення. За словами Хижняк, вони із обранцем мусили пройти через це, аби змінитися.
"Я не розчинялася в цих стосунках. Навіть тоді, коли можна було, я не робила цього. Я згадую купу моментів, де я була і м'якенька, і ніжна. Мені, здається, причина не в цьому. Мені здається, ми зіграли одне для одного роль. Ми досі спілкуємося, я бачу, як він змінився. Нам требу було це пройти, щоб це стало поштовхом для змін одне в одному", — сказала акторка.
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