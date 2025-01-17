Юлія Саніна показала, як з чоловіком і сином відпочиває за кордоном — фото

Юлія Саніна. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала, як проводить час із чоловіком, музикантом Валерієм Бебком, та їхнім сином за кордоном. Родина вирушила у відпустку на гірсько-лижний курорт.

Світлинами з відпочинку зірка поділилася в Instagram.

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Родина вирішила активно провести час та вирушила кататися на лижах на один із європейських курортів.

Співачка Юлія Саніна. Фото: instagram.com/the_hardkiss

У своєму фотоблогу співачка після тривалої перерви опублікувала щасливі знімки, на яких вони із сином та чоловіком позують на тлі засніжених гір.

"Давно не бачилися", — підписала світлини Саніна.

Юлія Саніна з чоловіком на гірсько-лижному курорті. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Саніна також похизувалася успіхами дев'ятирічного сина Данила, який вдруге встав на лижі. Як розповіла зіркова матуся, за короткий час хлопчик навчився підкорювати схили.

"Мавпочка вдруге в житті стоїть на лижах, а вже краще за мене", — поділилася Юлія.

Юлія Саніна з сином. Фото: instagram.com/the_hardkiss

І хоча розсекречувати місце своєї відпустки співачка не стала, шанувальники припустили, що катається на лижах родина не в Україні. Як відомо, від початку повномасштабної війни чоловік артистки з сином живе за кордоном. У коментарях через це на Юлію та Валерія вилилася хвиля хейту.

"Не всі родини можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною родиною…".

"На мою думку, ви робите помилку".

"Якось нерозумно вихвалятися".

"А чого не в Буковелі?".

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