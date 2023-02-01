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26-річний племінник Майкла Джексона зіграє свого дядька у майбутньому фільмі

1 лютого 2023 13:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Майкла Джексона у новому фільмі зіграє його молодий племінник
Про американського співака Майкла Джексона знімають кіно
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Щороку кінокомпанії випускають на широкі екрани фільми про світових знаменитостей, які зробили значний внесок у світову культуру. Шанувальники американського співака Майкла Джексона скоро зможуть побачити в кінотеатрах нову стрічку про свого кумира.

Про старт зйомок у своєму Instagram повідомив режисер Антуан Фукуа.

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Деталі 

Він відомий за фільмами "День навчання" та "Праведник". Фукуа повідомив про початок зйомок та поділився першим кадром зі знімального майданчика. На ньому роль Майкла Джексона виконує його 26-річний племінник Джафар.

"З гордістю оголошую Джафара Джексона як Майкла — кіноподія, яка розповідає про шлях людини, яка стала королем поп-музики. Незабаром", — підписав знімок Антуан Фукуа.

Джафар — син Джермейна Ла Джексона, старшого брата померлого поп-короля. З 1964 по 1975 рік Джермейн був другим вокалістом після свого брата Майкла в гурті Jackson 5 і грав на бас-гітарі. Він старше за поп-короля на чотири роки.

Сценаристом майбутнього байопіку став Джон Лоґан, який раніше працював над проєктом"007: Координати "Скайфолл". Продюсером виступив Ґрем Кінґ ("Богемна рапсодія").

Режисер Антуан Фукуа стверджує, що у майбутньому фільмі не оминатимуть скандальних ситуацій з біографії Майкла Джексона. В тому числі й численні звинувачення у домаганнях до неповнолітніх.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська модель та акторка Памела Андерсон із дорослими синами завітала на прем'єру документалки про себе від стрімінгової платформи Netflix. Також ми розповідали, що другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніка". 

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