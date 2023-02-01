Майкла Джексона у новому фільмі зіграє його молодий племінник

Про американського співака Майкла Джексона знімають кіно

Щороку кінокомпанії випускають на широкі екрани фільми про світових знаменитостей, які зробили значний внесок у світову культуру. Шанувальники американського співака Майкла Джексона скоро зможуть побачити в кінотеатрах нову стрічку про свого кумира.

Про старт зйомок у своєму Instagram повідомив режисер Антуан Фукуа.

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Він відомий за фільмами "День навчання" та "Праведник". Фукуа повідомив про початок зйомок та поділився першим кадром зі знімального майданчика. На ньому роль Майкла Джексона виконує його 26-річний племінник Джафар.

"З гордістю оголошую Джафара Джексона як Майкла — кіноподія, яка розповідає про шлях людини, яка стала королем поп-музики. Незабаром", — підписав знімок Антуан Фукуа.

Джафар — син Джермейна Ла Джексона, старшого брата померлого поп-короля. З 1964 по 1975 рік Джермейн був другим вокалістом після свого брата Майкла в гурті Jackson 5 і грав на бас-гітарі. Він старше за поп-короля на чотири роки.

Сценаристом майбутнього байопіку став Джон Лоґан, який раніше працював над проєктом"007: Координати "Скайфолл". Продюсером виступив Ґрем Кінґ ("Богемна рапсодія").

Режисер Антуан Фукуа стверджує, що у майбутньому фільмі не оминатимуть скандальних ситуацій з біографії Майкла Джексона. В тому числі й численні звинувачення у домаганнях до неповнолітніх.

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