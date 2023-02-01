Майкла Джексона в новом фильме сыграет его молодой племянник

Об американском певце Майкле Джексоне снимают кино

Каждый год кинокомпании выпускают на широкие экраны фильмы о мировых знаменитостях, которые внесли значительный вклад в мировую культуру. Поклонники американского певца Майкла Джексона скоро смогут увидеть в кинотеатрах новую ленту о своем кумире.

О старте съемок в своем Instagram сообщил режиссер Антуан Фукуа.

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Он известен по фильмам "День обучения" и "Праведник". Фукуа сообщил о начале съемок и поделился первым кадром со съемочной площадки. На нем роль Майкла Джексона исполняет его 26-летний племянник Джафар.

"С гордостью объявляю Джафара Джексона как Майкла — кинособытие, рассказывающее о пути человека, ставшего королем поп-музыки. Вскоре", — подписал снимок Антуан Фукуа.

Джафар — сын Джермейна Ла Джексона, старшего брата умершего поп-короля. С 1964 по 1975 год Джермейн был вторым вокалистом после своего брата Майкла в группе Jackson 5 и играл на бас-гитаре. Он старше поп-короля на четыре года.

Сценаристом будущего байопика стал Джон Логан, ранее работавший над проектом"007: Координаты "Скайфолл". Продюсером выступил Грэм Кинг ("Богемная рапсодия").

Режиссер Антуан Фукуа утверждает, что в будущем фильме не будут обходить скандальных ситуаций по биографии Майкла Джексона. В том числе и многочисленные обвинения в притязаниях к несовершеннолетним.

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