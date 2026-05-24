Манікюр на короткі нігті 2026: 3 універсальні кольори (фото)

Манікюр на короткі нігті.

Довгий час у світі б’юті панував стереотип, що тільки на довгих нігтях може вийти ефектний манікюр. Але тренди змінюються, і сьогодні акуратна коротка довжина — це абсолютний хіт. Вона має дорогий, доглянутий вигляд і, що важливо, максимально комфортна в житті.

Новини.LIVE розповість про три варіанти, які зараз на піку популярності й ідеально лягають саме на невелику довжину.

Щоб такі нігті мали стильний вигляд, не обов’язково вигадувати щось космічне — достатньо просто вгадати з кольором покриття.

Трендовий масляний відтінок

Ніжний, м’який жовтуватий колір, який нагадує якісне вершкове масло, став справжнім відкриттям сезону. Це чудова альтернатива звичній базі, коли хочеться чогось свіжого. На коротких нігтях форми м'який квадрат він буде мати просто розкішний вигляд. Тільки прослідкуйте, щоб нігтьова пластина була ідеально вирівняна, адже цей колір любить акуратність.

Ніжна рожева класика

Напівпрозорі, пастельні та зефірні рожеві тони — це база, яка ніколи не підведе. Такий манікюр працює як хороший консилер: він миттєво освіжає руки, робить пальці візуально довшими та витонченішими. Величезний плюс — практичність. Коли ніготь починає відростати, межа біля кутикули залишається майже непомітною, тому з таким покриттям можна спокійно ходити трохи довше.

Елегантний молочний

Він має м'який і акуратний фініш, що створює ефект "своїх нігтів, тільки кращих". Це ідеальний варіант під будь-який лук — від звичайних джинсів із футболкою до вечірньої сукні. Простий і універсальний вибір на усі випадки життя.

