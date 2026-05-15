Головна Гламур Елегантне ретро: який манікюр став головним трендом сезону

Елегантне ретро: який манікюр став головним трендом сезону

Дата публікації: 15 травня 2026 20:29
Модний манікюр на літо: що таке тренд "grandma nails" та як його повторити
Елегантна жінка. Фото: magnific

Втомилися від нескінченної гонитви за nail-трендами, які змінюються щотижня? Тоді у нас є хороша новина. Цього літа на перший план виходить естетика, яка взагалі не зважає на плин часу. Мова про "бабусин манікюр".

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Glamour.

Взагалі, стиль grandma chic (бабусин шик) зараз переживає справжній бум. Ми вже носимо зручні ретро-сандалі, стрижемося під "бабусин боб", тож перехід цієї затишної хвилі на нігті був лише питанням часу. 

Чому варто зробити такий манікюр

Все геніальне — просто. Згадайте руки своєї бабусі: той самий бездоганний червоний лак, який вона купує роками в одному й тому ж відтінку, або акуратні та чисті французькі кінчики. Це історія про тотальну охайність, універсальний вигляд і відсутність зайвого пафосу. Такий манікюр пасує до всього і додає образу дорогої стриманості й, що добре, його легко повторити вдома.

Якщо ви хочете спробувати цей тренд, ось кілька вдалих ідей, як адаптувати ретро-класику під сонячні літні дні.

Натуральний френч

Забудьте про екстремальну довжину чи шалені кольорові смужки. Тільки м'який овал, природний вільний край і напівпрозора база. Пальці з таким дизайном мають неймовірно тонкий та доглянутий вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перлинний

Ідеальний варіант для тих, хто любить делікатне сяйво. Світлий перламутр буде доречним і на пляжі, і на літній терасі ввечері. Щоб освіжити дизайн, можна поєднати молочну основу з легким хромовим втиранням.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балетна ніжність

Світло-рожевий, майже прозорий відтінок пуантів — база на всі часи. Його можна називати як завгодно, від "мильних нігтів" до "полуничного молока", але суть одна: один-два шари ніжного нюду, і ваші руки будуть мати бездоганний вигляд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курортний корал

Теплий кораловий колір, особливо якщо в ньому є ледве помітний золотавий шиммер, просто створений під легкі лляні сукні та засмагу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Припилена троянда

Стриманий, глибокий і дуже романтичний відтінок, який пасує абсолютно всім, незалежно від тону шкіри. Він не привертає надто багато уваги, але робить потрібний акцент на доглянутості.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здається, цього сезону найкращі б'юті-рішення — це просто довіритися смаку старшого покоління. Бо справжня елегантність з роками стає тільки кращою.

Раніше ми писали про те, чому стилісти радять жінкам після 50 років спробувати зробити чубчик. Він ідеально впишеться в різні образи.

Також ми повідомляли, які ще зачіски будуть актуальними у 2026 році для зрілих жінок. Вони допоможуть мати молодший вигляд.

нігті модний манікюр 2026 весняний манікюр
Анна Бондаренко - Редактор Лайфстайлу
Анна Бондаренко
