Модний манікюр на літо: що таке тренд "grandma nails" та як його повторити

Втомилися від нескінченної гонитви за nail-трендами, які змінюються щотижня? Тоді у нас є хороша новина. Цього літа на перший план виходить естетика, яка взагалі не зважає на плин часу. Мова про "бабусин манікюр".

Взагалі, стиль grandma chic (бабусин шик) зараз переживає справжній бум. Ми вже носимо зручні ретро-сандалі, стрижемося під "бабусин боб", тож перехід цієї затишної хвилі на нігті був лише питанням часу.

Чому варто зробити такий манікюр

Все геніальне — просто. Згадайте руки своєї бабусі: той самий бездоганний червоний лак, який вона купує роками в одному й тому ж відтінку, або акуратні та чисті французькі кінчики. Це історія про тотальну охайність, універсальний вигляд і відсутність зайвого пафосу. Такий манікюр пасує до всього і додає образу дорогої стриманості й, що добре, його легко повторити вдома.

Якщо ви хочете спробувати цей тренд, ось кілька вдалих ідей, як адаптувати ретро-класику під сонячні літні дні.

Натуральний френч

Забудьте про екстремальну довжину чи шалені кольорові смужки. Тільки м'який овал, природний вільний край і напівпрозора база. Пальці з таким дизайном мають неймовірно тонкий та доглянутий вигляд.

Перлинний

Ідеальний варіант для тих, хто любить делікатне сяйво. Світлий перламутр буде доречним і на пляжі, і на літній терасі ввечері. Щоб освіжити дизайн, можна поєднати молочну основу з легким хромовим втиранням.

Балетна ніжність

Світло-рожевий, майже прозорий відтінок пуантів — база на всі часи. Його можна називати як завгодно, від "мильних нігтів" до "полуничного молока", але суть одна: один-два шари ніжного нюду, і ваші руки будуть мати бездоганний вигляд.

Курортний корал

Теплий кораловий колір, особливо якщо в ньому є ледве помітний золотавий шиммер, просто створений під легкі лляні сукні та засмагу.

Припилена троянда

Стриманий, глибокий і дуже романтичний відтінок, який пасує абсолютно всім, незалежно від тону шкіри. Він не привертає надто багато уваги, але робить потрібний акцент на доглянутості.

Здається, цього сезону найкращі б'юті-рішення — це просто довіритися смаку старшого покоління. Бо справжня елегантність з роками стає тільки кращою.

