Які жіночі парфуми не подобаються чоловікам: не кращий варіант для побачення

Сприйняття ароматів — річ максимально суб'єктивна. Те, що одна дівчина вважає своїм парфумерним "я" і купує третій флакон поспіль, у чоловіка поруч може викликати цілком однозначне бажання відчинити вікно. І справа тут не в поганому смаку, а в особливостях нашого сприйняття.

Новини.LIVE з посиланням на видання 29secrets якраз дослідило цю тему і зібрало цікаві спостереження про те, які жіночі парфуми найчастіше залишають чоловіків байдужими або навіть відверто відштовхують.

Здавалося б, легкі квіткові чи солодкі фруктові мотиви мають асоціюватися з жіночністю. Але на практиці все трохи інакше. Коли ці ноти стають занадто концентрованими або змішуються в один щільний коктейль, для чоловічого нюху це перетворюється на важку хімічну атаку.

Популярні парфуми на кшталт Gucci Rush чи White Jasmine від Jo Malone, які жінки люблять за яскравість, чоловіки нерідко описують як "задушливі" або надто різкі. Те саме стосується і класики на зразок Lauren від Ralph Lauren — інтенсивна солодкість іноді просто збиває з ніг замість того, щоб зацікавлювати.

Що насправді приваблює чоловіків у жіночих ароматах

Якщо відкинути занадто агресивні композиції, то експерти (зокрема, з парфумерного ресурсу PROSODY LONDON) виділяють кілька безпрограшних напрямків, які чоловіки на підсвідомому рівні сприймають позитивно:

Запахи, що асоціюються з теплом і чимось смачним, працюють безвідмовно. Ваніль, карамельні відтінки, нотки ранкової кави чи повітряного маршмелоу створюють відчуття спокою та комфорту.

Мускусні парфуми чоловіки теж сприймають як дуже природні та привабливі. Це звучить інтимно, а не як демонстрація парфумерного магазину.

Троянда, жасмин чи ірис усе ще залишаються в топі. Головне, щоб вони були обіграні сучасно.

Легкі цитрусові акорди або ледь помітні фруктові напівтони, які залишають після себе тонкий, ледь невловимий шлейф, а не щільну хмару.

Але усі ці списки та дослідження — точно не привід викидати улюблений флакон, якщо він не підійшов під чиїсь стандарти. Парфуми працюють лише тоді, коли ви самі отримуєте кайф від власного шлейфу. Якщо аромат додає вам впевненості, розправляє плечі та піднімає настрій — він уже ідеальний, і оточуючі це точно відчують.

