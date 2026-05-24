Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур 3 оттенка маникюра, идеально подходящие на короткую длину

3 оттенка маникюра, идеально подходящие на короткую длину

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 19:47
Маникюр на короткие ногти 2026: 3 универсальных цвета (фото)
Маникюр на короткие ногти. Фото: magnific

Долгое время в мире бьюти царил стереотип, что только на длинных ногтях может получиться эффектный маникюр. Но тренды меняются, и сегодня аккуратная короткая длина — это абсолютный хит. Она имеет дорогой, ухоженный вид и, что немаловажно, максимально комфортна в жизни.

Новини.LIVE расскажет о трех вариантах, которые сейчас на пике популярности и идеально ложатся именно на небольшую длину.

Чтобы такие ногти выглядели стильно, не обязательно придумывать что-то космическое — достаточно просто угадать с цветом покрытия.

Трендовый масляный оттенок

Нежный, мягкий желтоватый цвет, напоминающий качественное сливочное масло, стал настоящим открытием сезона. Это отличная альтернатива привычной базе, когда хочется чего-нибудь свежего. На коротких ногтях формы мягкий квадрат он будет выглядеть просто роскошно. Только понаблюдайте, чтобы ногтевая пластина была идеально выровнена, ведь этот цвет любит аккуратность.

Удачный цвет на короткие ногти
Масляный оттенок. Фото с Instagram

Нежная розовая классика

Полупрозрачные, пастельные и зефирные розовые тона — это база, которая никогда не подведет. Такой маникюр работает как хороший консилер: он мгновенно освежает руки, делает пальцы зрительно длиннее и изощреннее. Огромный плюс — практичность. Когда ноготь начинает отрастать, граница у кутикулы остается почти незаметной, поэтому с таким покрытием можно спокойно ходить чуть подольше.

Читайте также:
Нежный розовый уже стал классикой
Нежный маникюр. Фото с Instagram

Элегантный молочный

Он обладает мягким и аккуратным финишем, что создает эффект "своих ногтей, только лучших". Это идеальный вариант под любой лук — от обычных джинсов с футболкой до вечернего платья. Простой и универсальный выбор на все случаи жизни.

Молочный цвет ногтей на все случаи жизни
Молочный цвет ногтей. Фото с Instagram

Раньше мы писали о том, какие ароматы не очень нравятся мужчинам . К примеру, цветочные ноты на самом деле для них не о женственности.

Также мы сообщали, какой цвет волос является удачным выбором для зрелых женщин. Он легок в уходе и имеет при этом эффектный вид.

тренды модный маникюр 2026 короткие ногти
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации