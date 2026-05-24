Маникюр на короткие ногти 2026: 3 универсальных цвета (фото)

3 оттенка маникюра, идеально подходящие на короткую длину
Долгое время в мире бьюти царил стереотип, что только на длинных ногтях может получиться эффектный маникюр. Но тренды меняются, и сегодня аккуратная короткая длина — это абсолютный хит. Она имеет дорогой, ухоженный вид и, что немаловажно, максимально комфортна в жизни.
Новини.LIVE расскажет о трех вариантах, которые сейчас на пике популярности и идеально ложатся именно на небольшую длину.
Чтобы такие ногти выглядели стильно, не обязательно придумывать что-то космическое — достаточно просто угадать с цветом покрытия.
Трендовый масляный оттенок
Нежный, мягкий желтоватый цвет, напоминающий качественное сливочное масло, стал настоящим открытием сезона. Это отличная альтернатива привычной базе, когда хочется чего-нибудь свежего. На коротких ногтях формы мягкий квадрат он будет выглядеть просто роскошно. Только понаблюдайте, чтобы ногтевая пластина была идеально выровнена, ведь этот цвет любит аккуратность.
Нежная розовая классика
Полупрозрачные, пастельные и зефирные розовые тона — это база, которая никогда не подведет. Такой маникюр работает как хороший консилер: он мгновенно освежает руки, делает пальцы зрительно длиннее и изощреннее. Огромный плюс — практичность. Когда ноготь начинает отрастать, граница у кутикулы остается почти незаметной, поэтому с таким покрытием можно спокойно ходить чуть подольше.
Элегантный молочный
Он обладает мягким и аккуратным финишем, что создает эффект "своих ногтей, только лучших". Это идеальный вариант под любой лук — от обычных джинсов с футболкой до вечернего платья. Простой и универсальный выбор на все случаи жизни.
Раньше мы писали о том, какие ароматы не очень нравятся мужчинам . К примеру, цветочные ноты на самом деле для них не о женственности.
Также мы сообщали, какой цвет волос является удачным выбором для зрелых женщин. Он легок в уходе и имеет при этом эффектный вид.