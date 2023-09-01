50 Cent розбив мікрофоном голову своїй фанатці: потерпіла написала заяву в поліцію

Американський репер 50 Cent. Фото: Google

Американський репер 50 Cent знову показав свій непростий характер та опинився в епіцентрі скандалу. Під час концерту у Лос-Анджелесі (Каліфорнія) він з усієї сили шпурнув мікрофон у сторону, через що одна з шанувальниць 48-річного артиста опинилась в лікарні.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

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Подробиці інциденту

Репер був на сцені, коли зрозумів, що в нього не працює мікрофон. Технічний персонал виніс йому інший, але й той не підключався до гарнітури 50 Cent. Розлючений співак жбурнув мікрофон. Судячи з відео, він не побачив, що потрапив в радіоведучу Бріан Монегейн.

Дівчину доправили до лікарні з розбитою головою. Бріан написала заяву до поліції. На думку дівчини, 50 Cent бачив, куди він кидав музичне обладнання. За інформацією видання, в тому місці Бріан не мала перебувати, бо це була технічна зона.

Постраждала радіоведуча Бріан Монегейн

Адвокат 50 Cent, Скотт Лімон, прокоментував неприємний інцидент.

"Давайте будемо чіткими, як я сказав поліцейським, мій клієнт Кертіс (він же 50 Cent. — Ред.) ніколи б навмисно не вдарив когось мікрофоном. Говорити щось інше, без урахування усіх фактів є дезінформацією", — заявив він.

Раніше ми писали, що в Німеччині закрили справу щодо вокаліста Rammstein Тілля Ліндеманна. Також ми розповідали, що колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях.