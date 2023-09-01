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50 Cent разбил микрофоном голову своей фанатке: потерпевшая написала заявление в полицию

1 сентября 2023 10:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
50 Cent разбил микрофоном голову своей фанатке: потерпевшая написала заявление в полицию
Американский рэпер 50 Cent. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский рэпер 50 Cent снова показал свой непростой характер и оказался в эпицентре скандала. Во время концерта в Лос-Анджелесе (Калифорния) он изо всех сил швырнул микрофон в сторону, из-за чего одна из поклонниц 48-летнего артиста оказалась в больнице.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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Подробности инцидента

Рэпер был на сцене, когда понял, что у него не работает микрофон. Технический персонал вынес ему другой, но и тот не подключался к гарнитуре 50 Cent. Разъяренный певец швырнул микрофон. Судя по видео, он не увидел, что попал в радиоведущую Бриан Монегейн.

Девушку доставили в больницу с разбитой головой. Бриан написала заявление в полицию. По мнению девушки, 50 Cent видел, куда он бросал музыкальное оборудование. По информации издания, в том месте Бриан не должна была находиться, потому что это была техническая зона.

Пострадала радиоведущая Бриан Монегейн

Адвокат 50 Cent, Скот Лимон, прокомментировал неприятный инцидент.

"Давайте будем четкими, как я сказал полицейским, мой клиент Кертис (он же 50 Cent. — Ред.) никогда бы намеренно не ударил кого-то микрофоном. Говорить что-то другое, без учета всех фактов является дезинформацией", заявил он.

Ранее мы писали, что в Германии закрыли дело в отношении вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. Также мы рассказывали, что бывшая клиентка обвинила мужа Бритни Спирс в притязаниях.

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