В Німеччині закрили справу щодо вокаліста Rammstein Тілля Ліндеманна

Музикант Тіль Ліндеманн. Фото: Google

В Німеччині припинили кримінальне розслідування щодо фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Музиканта підозрювали у домаганні, насильстві та побитті. Втім зараз справу закрито.

Про це повідомляє видання Berliner Zeitung із посиланням на заяву представників берлінської прокуратури.

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60-річного музиканта звинувачували в насильстві щодо шанувальниць: про це заявили одразу кілька жінок. Однак адвокати Ліндеманна стверджували, що до прокуратури звернулися під виглядом жертв якісь треті особи, а їхні заяви були збудовані на повідомленнях в інтернеті.

Раніше ширилась інформація, що молоді жінки заздалегідь відбирались для сексу менеджеркою гурту. Їх запрошували через Instagram на закриту вечірку після виступу, попереджаючи, що вхід можливий лише за згодою на статевий контакт. Тіллю загрожувало до 10 років ув'язнення.

До цього учасники Rammstein, не дочекавшись результатів розслідування, висловили Тіллю своє обурення, бо вважали, що він їх втягує у "брудну справу". Музиканти вже обговорювали пропозицію щодо розпуску гурту. Через звинувачення видавництво Kiepenheuer&Witsch припинило співпрацю з Ліндеманном також не дочекавшись вироку прокуратури та суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з режисера Люка Бессона зняли звинувачення у зґвалтуванні актриси. Також ми розповідали, що колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях.