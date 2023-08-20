Колишня клієнтка звинуватила чоловіка Брітні Спірс у домаганнях: подробиці

Чоловік Брітні Спірс, актор та фітнес-модель Сем Асгарі. Фото: Instagram/samasghari

На тлі новин про розлучення американської співачки Брітні Спірс з уродженцем Ірану, актором та моделлю Семом Асгарі в мережі обговорюють новий скандал. Чоловіка 41-річної попвиконавиці звинувачують в інтимних домаганнях.

Про це повідомляє видання The News.

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Громадянка США Ешлі Франке вирішила підтримати Брітні Спірс. Жінку обурила новина про те, що Сем нібито має відео, як співачка займається інтимом з одним із домашніх працівників.

Раніше Ешлі була клієнткою одного з тренажерних залів, де Асгарі працював тренером. Жінка розповіла, що від початку стосунків зі Спірс головною метою Асгарі було прославитися. Франке запевняє, що вже маючи роман із Брітні, він разом зі своїми колегами постійно домагався клієнток спортклубу, і до неї в тому числі.

Сем надсилав дівчині непристойні фотографії, пропонував зайнятися дорослими іграми у душовій. В результаті Ешлі довелося змінити тренажерний зал, а спортклуб, де працював тоді ще коханий Спірс, винен їй велику суму грошей, яку досі не повернув.

Франке закликала інших жінок, які займалися в цьому клубі, не мовчати, бути чесними і розповісти про свій досвід.

Колишня клієнтка чоловіка Брітні Спірс Ешлі Франке. Фото: Instagram/ashleynfranke

Раніше ми розповідали, що Брітні Спірс уперше прокоментувала розлучення з молодим чоловіком. Також ми розповідали, який вигляд мав Сем Асгарі до зустрічі зі співачкою.