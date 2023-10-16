54-річна Дженніфер Еністон повністю роздяглася у новій серії "Ранкового шоу"
Акторка Дженіфер Еністон шокувала прихильників інтимною сценою у серіалі "Ранкове шоу". 54-річна акторка зʼявилася повністю оголеною ще й лежачи на чоловікові.
Про це пише Daily Mail.
Відверта сцена
У серіалі "Ранкове шоу" Дженіфер Еністон грає одну з головних ролей – телеведучої Алекс Леві. У новій серії під назвою "Стенфордський студент" їй довелося взяти інтерв'ю у мільярдера Пола Маркса в його особняку. Між ними виникла пристрасть.
so you wake up with jennifer aniston naked on top of you so what pic.twitter.com/SZJSJMOZSk— anna (@ilyjenanist) October 11, 2023
Дженніфер Еністон зобразила любовну сцену із Джоном Хеммом, який зіграв роль мільярдера.
І хоча акторка часто грала постільні сцени, вже досить давно вона не зʼявлялася оголеною у кадрі.
Проте фани вкотре наголосили, що Еністон у чудовій формі.
Нагадаємо, Дженніфер Еністон приголомшила підтягнутим тілом у фешн-глянці.
Також ми писали, що Дженніфер Еністон розповіла, який зірковий актор щороку дарує їй квіти на День матері.
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