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54-річна Дженніфер Еністон повністю роздяглася у новій серії "Ранкового шоу"

16 жовтня 2023 14:10
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
54-річна Дженніфер Еністон повністю роздяглася у новій серії "Ранкового шоу"
Зйомки серіалу "Ранкове шоу". Фото: instagram.com/jenniferaniston
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Акторка Дженіфер Еністон шокувала прихильників інтимною сценою у серіалі "Ранкове шоу".  54-річна акторка зʼявилася повністю оголеною ще й лежачи на чоловікові.

Про це пише Daily Mail.

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Відверта сцена

У серіалі "Ранкове шоу" Дженіфер Еністон грає одну з головних ролей – телеведучої Алекс Леві. У новій серії під назвою "Стенфордський студент" їй довелося взяти інтерв'ю у мільярдера Пола Маркса в його особняку. Між ними виникла пристрасть.

 

Дженніфер Еністон зобразила любовну сцену із Джоном Хеммом, який зіграв роль мільярдера.

кадр з Ранкового шоу
Скриншот з фільму "Ранкове шоу"

І хоча акторка часто грала постільні сцени, вже досить давно вона не зʼявлялася оголеною у кадрі.

 

кадр з Ранкового шоу
Скриншот з фільму "Ранкове шоу"
кадр з Ранкового шоу
Скриншот з фільму "Ранкове шоу"

Проте фани вкотре наголосили, що Еністон у чудовій формі.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон приголомшила підтягнутим тілом у фешн-глянці.

Також ми писали, що Дженніфер Еністон розповіла, який зірковий актор щороку дарує їй квіти на День матері.

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