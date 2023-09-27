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Дженніфер Еністон приголомшила підтягнутим тілом у фешн-глянці

27 вересня 2023 19:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженніфер Еністон приголомшила підтягнутим тілом у фешн-глянці
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після Кім Кардаш’ян акторка Дженніфер Еністон стала черговою зіркою нового випуску культового глянцю. Акторка прикрасила обкладинку 23-го випуску CR Fashion Book, присвяченого музам поколінь.

Про це йдеться в Instagram CR Fashion Book.

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Приклад для поколінь

Засновниця видання колишня головний редактор паризького Vogue Карін Ройтфельд. Еністон стала однією з одинадцяти героїнь, кому присвячено новий номер видання. На обкладинці Еністон позує у костюмі, сукнях, пончо та спідньому, хизуючись підтягнутим тілом.

"Я намагаюся дуже уважно ставитися до того, що пускаю у свою голову", — каже акторка.

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

За словами видавців журналу, сучасний статус Еністон як музи пов’язаний не лише з її успішною роботою, але й з особистістю – відвертою, чарівною, приземленою.

"Вона є вірним прикладом для наслідування для багатьох поколінь. Святкуючи 10-річчя CR Fashion Book, Еністон приєднується до команди Карін Ротфельд. Після більш ніж трьох десятиліть у Голлівуді зірка Дженніфер Еністон продовжує сяяти як ніколи яскраво, поширюючи своє сяйво на світ краси та бізнес. Завдяки своїм підприємницьким заняттям у сферах краси та здоров’я, Еністон переосмислила красу за допомогою брендів, які віддзеркалюють її власну вічну елегантність як на екрані, так і поза ним", — йдеться на офіційній сторінці в соціальній мережі видання.

Еністон свого часу розповіла, що вона неодноразово травмувала тіло напруженими тренуваннями за останнім 15 років.

"Я вірила, що якщо не зроблю 45 хвилин кардіо, у мене буде погане тренування. Якщо не болять м'язи, то все даремно. Я займалася по годині три рази на день. Вірила в це так довго, що просто зруйнувала власне тіло. Мій лікар одного разу дав мені ляльку Барбі, яка була вкрита тейповою стрічкою, щоб показати, як сильно я собі нашкодила. Якщо би знала про це раніше...", — говорить акторка.

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Нагадаємо, Анджеліна Джолі у розкішній сукні прикрасила обкладинку Vogue.

Раніше Дженніфер Еністон розповіла, який зірковий актор щороку дарує їй квіти на День матері.

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