54-летняя Дженнифер Энистон полностью разделась в новой серии "Утреннего шоу"
Актриса Дженнифер Энистон шокировала поклонников интимной сценой в сериале "Утреннее шоу". 54-летняя актриса появилась полностью обнаженной еще и лежа на мужчине.
Об этом пишет Daily Mail.
Откровенная сцена
В сериале "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон играет одну из главных ролей – телеведущей Алекс Леви. В новой серии под названием "Стэнфордский студент" ей пришлось взять интервью у миллиардера Пола Маркса в его особняке. Между ними возникла страсть.
Если вы попадете с джинсингом яистан, нажимайте на верхней части, которое what pic.twitter.com/SZJSJMOZSk— anna (@ilyjenanist) October 11, 2023
Дженнифер Энистон изобразила любовную сцену с Джоном Хэммом, сыгравшим роль миллиардера.
И хотя актриса часто играла постельные сцены, уже достаточно давно она не появлялась обнаженной в кадре.
Однако фаны еще раз подчеркнули, что Энистон в прекрасной форме.
Напомним, Дженнифер Энистон ошеломила подтянутым телом в фэшн-глянце.
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