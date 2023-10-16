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54-летняя Дженнифер Энистон полностью разделась в новой серии "Утреннего шоу"

16 октября 2023 14:10
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
54-летняя Дженнифер Энистон полностью разделась в новой серии "Утреннего шоу"
Съемки сериала "Утреннее шоу". Фото: instagram.com/jenniferaniston
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Актриса Дженнифер Энистон шокировала поклонников интимной сценой в сериале "Утреннее шоу". 54-летняя актриса появилась полностью обнаженной еще и лежа на мужчине.

Об этом пишет Daily Mail.

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Откровенная сцена

В сериале "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон играет одну из главных ролей – телеведущей Алекс Леви. В новой серии под названием "Стэнфордский студент" ей пришлось взять интервью у миллиардера Пола Маркса в его особняке. Между ними возникла страсть.

 

Дженнифер Энистон изобразила любовную сцену с Джоном Хэммом, сыгравшим роль миллиардера.

 

кадр из Утреннего шоу
Скриншот из фильма "Утреннее шоу"

И хотя актриса часто играла постельные сцены, уже достаточно давно она не появлялась обнаженной в кадре.

 

кадр из Утреннего шоу
Скриншот из фильма "Утреннее шоу"
кадр из Утреннего шоу
Скриншот из фильма "Утреннее шоу"

Однако фаны еще раз подчеркнули, что Энистон в прекрасной форме.

Напомним, Дженнифер Энистон ошеломила подтянутым телом в фэшн-глянце.

Также мы писали, что Дженнифер Энистон рассказала, какой звездный актер каждый год дарит ей цветы на День матери.

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