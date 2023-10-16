54-летняя Дженнифер Энистон полностью разделась в новой серии "Утреннего шоу"

Съемки сериала "Утреннее шоу". Фото: instagram.com/jenniferaniston

Актриса Дженнифер Энистон шокировала поклонников интимной сценой в сериале "Утреннее шоу". 54-летняя актриса появилась полностью обнаженной еще и лежа на мужчине.

Об этом пишет Daily Mail.

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Откровенная сцена

В сериале "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон играет одну из главных ролей – телеведущей Алекс Леви. В новой серии под названием "Стэнфордский студент" ей пришлось взять интервью у миллиардера Пола Маркса в его особняке. Между ними возникла страсть.

Если вы попадете с джинсингом яистан, нажимайте на верхней части, которое what pic.twitter.com/SZJSJMOZSk — anna (@ilyjenanist) October 11, 2023

Дженнифер Энистон изобразила любовную сцену с Джоном Хэммом, сыгравшим роль миллиардера.

Скриншот из фильма "Утреннее шоу"

И хотя актриса часто играла постельные сцены, уже достаточно давно она не появлялась обнаженной в кадре.

Скриншот из фильма "Утреннее шоу"

Скриншот из фильма "Утреннее шоу"

Однако фаны еще раз подчеркнули, что Энистон в прекрасной форме.

Напомним, Дженнифер Энистон ошеломила подтянутым телом в фэшн-глянце.

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