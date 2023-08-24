Дженніфер Еністон розповіла, який зірковий актор щороку дарує їй квіти на День матері

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Акторка Дженніфер Еністон розповідала раніше про боротьбу з безпліддям і розчарування через те, що не заморозила яйцеклітини, коли була молодшою. Але, зізнається знаменитість, День матері не обходиться без квітів.

Про це вона розповіла під час інтерв'ю WSJ.

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Щороку на День матері вона отримує квіти від свого хорошого друга Адама Сендлера і його дружини Джекі.

Еністон, яка не має дітей, минулого року розповіла про те, що шкодує про те, що не заморозила свої яйцеклітини раніше, і розповіла, що більше не має надії у своїй боротьбі з безпліддям. Зірка пройшла ЕКЗ і "пила китайський чай" у відчайдушній спробі завагітніти.

"Я намагалася завагітніти. Це був складний шлях для мене, проходила ЕКО, пила китайські чаї, що завгодно. Я робила усе для цього", — повідала в інтерв’ю Allure у 2022 році Дженніфер.

Вона також заперечила припущення про те, що хтось із її колишніх чоловіків (вона була заміжня за Бредом Піттом і Джастіном Теру) розлучився з нею, тому що вона "не хотіла народжувати йому дитину". Актриса додала, що хотіла б, щоб хтось сказав їй заморозити яйцеклітини, коли вона була молодшою.

"Я б віддала усе, якби хтось сказав мені: "Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі послугу". Ви просто не думаєте про це. Ось я сьогодні. Корабель відплив", — сказала вона.

Дженніфер зізналася, що була надто зосереджена на своїй кар’єрі, щоб думати про те, що може одного разу захотіти народити дітей.

З віком прийшло нове відчуття впевненості в собі — і актриса сказала, що її більше не хвилює, що люди думають або говорять про неї.

"Я б сказала, що коли мені було близько 30-40 років, я пережила справді важке випробування, і якби не це, я б ніколи не стала тим, ким мені судилося бути", — говорить акторка.

Раніше Дженніфер Еністон вразила своїм сталевим пресом.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, який вигляд мали б діти Бреда Пітта та Дженніфер Еністон.