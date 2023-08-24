Дженніфер Еністон розповіла, який зірковий актор щороку дарує їй квіти на День матері
Акторка Дженніфер Еністон розповідала раніше про боротьбу з безпліддям і розчарування через те, що не заморозила яйцеклітини, коли була молодшою. Але, зізнається знаменитість, День матері не обходиться без квітів.
Про це вона розповіла під час інтерв'ю WSJ.
Спроби бути мамою
Щороку на День матері вона отримує квіти від свого хорошого друга Адама Сендлера і його дружини Джекі.
Еністон, яка не має дітей, минулого року розповіла про те, що шкодує про те, що не заморозила свої яйцеклітини раніше, і розповіла, що більше не має надії у своїй боротьбі з безпліддям. Зірка пройшла ЕКЗ і "пила китайський чай" у відчайдушній спробі завагітніти.
"Я намагалася завагітніти. Це був складний шлях для мене, проходила ЕКО, пила китайські чаї, що завгодно. Я робила усе для цього", — повідала в інтерв’ю Allure у 2022 році Дженніфер.
Вона також заперечила припущення про те, що хтось із її колишніх чоловіків (вона була заміжня за Бредом Піттом і Джастіном Теру) розлучився з нею, тому що вона "не хотіла народжувати йому дитину". Актриса додала, що хотіла б, щоб хтось сказав їй заморозити яйцеклітини, коли вона була молодшою.
"Я б віддала усе, якби хтось сказав мені: "Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі послугу". Ви просто не думаєте про це. Ось я сьогодні. Корабель відплив", — сказала вона.
Дженніфер зізналася, що була надто зосереджена на своїй кар’єрі, щоб думати про те, що може одного разу захотіти народити дітей.
З віком прийшло нове відчуття впевненості в собі — і актриса сказала, що її більше не хвилює, що люди думають або говорять про неї.
"Я б сказала, що коли мені було близько 30-40 років, я пережила справді важке випробування, і якби не це, я б ніколи не стала тим, ким мені судилося бути", — говорить акторка.
Раніше Дженніфер Еністон вразила своїм сталевим пресом.
Нагадаємо, штучний інтелект показав, який вигляд мали б діти Бреда Пітта та Дженніфер Еністон.