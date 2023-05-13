55-річна Памела Андерсон стала обличчям марки дизайнерських купальників

Акторка Памела Андерсон. Фото: www.instagram.com/frankiesbikinis/

Зірка серіалу 1990-х "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон знову приміряла свій легендарний образ. Цього разу акторка стала обличчям марки купальників Frankies Bikinis.

Про це Памела повідомила на своїй сторінці у Instagram.

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Зірка Playboy, яка також брала участь у дизайні купальників, зізналася, що їй важко було тримати у секреті свою співпрацю з брендом. Але вона неймовірно щаслива стати частиною цієї історії.

Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis

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На фото, які представив лос-анджелеський бренд, Памела позує на пляжі, демонструючи свою ідеальну фігуру.

До речі, раніше Андерсон розповіла, що після зйомок у знаменитому серіалі, залишила на пам'ять кілька червоних купальників. Один з яких і досі вдягає час від часу.

Нагадаємо, наприкінці цього року, повідомили, що всесвітньовідомий журнал Playboy повертається до публікації, але у цифровому форматі.

Раніше Памела Андерсон пригадала цікаву пригоду, яка сталась на зйомках фільму "Облаштування будинку".