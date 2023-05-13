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55-річна Памела Андерсон стала обличчям марки дизайнерських купальників

13 травня 2023 18:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
55-річна Памела Андерсон стала обличчям марки дизайнерських купальників
Акторка Памела Андерсон. Фото: www.instagram.com/frankiesbikinis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка серіалу 1990-х "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон знову приміряла свій легендарний образ. Цього разу акторка стала обличчям марки купальників Frankies Bikinis.

Про це Памела повідомила на своїй сторінці у Instagram.

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Зірка Playboy, яка також брала участь у дизайні купальників, зізналася, що їй важко було тримати у секреті свою співпрацю з брендом. Але вона неймовірно щаслива стати частиною цієї історії.

  • Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала обличчям Frankies Bikinis
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На фото, які представив лос-анджелеський бренд, Памела позує на пляжі, демонструючи свою ідеальну фігуру.

До речі, раніше Андерсон розповіла, що після зйомок у знаменитому серіалі, залишила на пам'ять кілька червоних купальників. Один з яких і досі вдягає час від часу.

Нагадаємо, наприкінці цього року, повідомили, що всесвітньовідомий журнал Playboy повертається до публікації, але у цифровому форматі. 

Раніше Памела Андерсон пригадала цікаву пригоду, яка сталась на зйомках фільму "Облаштування будинку".

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