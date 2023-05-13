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55-летняя Памела Андерсон стала лицом марки дизайнерских купальников

13 мая 2023 18:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
55-летняя Памела Андерсон стала лицом марки дизайнерских купальников
Актриса Памела Андерсон. Фото: www.instagram.com/frankiesbikinis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда сериала 1990-х "Спасатели Малибу" Памела Андерсон снова примерила свой легендарный образ. В этот раз актриса стала лицом марки купальников Frankies Bikinis.

Об этом Памела сообщила на своей странице в Instagram.

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Звезда Playboy, также участвовавшая в дизайне купальников, призналась, что ей трудно было держать в секрете свое сотрудничество с брендом. Но она невероятно счастлива стать частью этой истории.

  • Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
  • Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
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На фото, представленных лос-анджелесским брендом, Памела позирует на пляже, демонстрируя свою идеальную фигуру.

Кстати, ранее Андерсон рассказала, что после съемок в знаменитом сериале оставила на память несколько красных купальников. Один из которых до сих пор одевает время от времени.

Напомним, в конце этого года сообщили, что всемирно известный журнал Playboy возвращается в публикацию, но в цифровом формате.

Ранее Памела Андерсон вспомнила интересное происшествие, случившееся на съемках фильма "Обустройство дома".

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