55-летняя Памела Андерсон стала лицом марки дизайнерских купальников
Звезда сериала 1990-х "Спасатели Малибу" Памела Андерсон снова примерила свой легендарный образ. В этот раз актриса стала лицом марки купальников Frankies Bikinis.
Об этом Памела сообщила на своей странице в Instagram.
Не могла дождаться
Звезда Playboy, также участвовавшая в дизайне купальников, призналась, что ей трудно было держать в секрете свое сотрудничество с брендом. Но она невероятно счастлива стать частью этой истории.
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Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
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Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
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Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
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Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
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Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
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Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis
На фото, представленных лос-анджелесским брендом, Памела позирует на пляже, демонстрируя свою идеальную фигуру.
Кстати, ранее Андерсон рассказала, что после съемок в знаменитом сериале оставила на память несколько красных купальников. Один из которых до сих пор одевает время от времени.
Напомним, в конце этого года сообщили, что всемирно известный журнал Playboy возвращается в публикацию, но в цифровом формате.
Ранее Памела Андерсон вспомнила интересное происшествие, случившееся на съемках фильма "Обустройство дома".