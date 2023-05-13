55-летняя Памела Андерсон стала лицом марки дизайнерских купальников

Актриса Памела Андерсон. Фото: www.instagram.com/frankiesbikinis/

Звезда сериала 1990-х "Спасатели Малибу" Памела Андерсон снова примерила свой легендарный образ. В этот раз актриса стала лицом марки купальников Frankies Bikinis.

Об этом Памела сообщила на своей странице в Instagram.

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Звезда Playboy, также участвовавшая в дизайне купальников, призналась, что ей трудно было держать в секрете свое сотрудничество с брендом. Но она невероятно счастлива стать частью этой истории.

Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis

Памела Андерсон стала лицом Frankies Bikinis 1/6 _ 6

На фото, представленных лос-анджелесским брендом, Памела позирует на пляже, демонстрируя свою идеальную фигуру.

Кстати, ранее Андерсон рассказала, что после съемок в знаменитом сериале оставила на память несколько красных купальников. Один из которых до сих пор одевает время от времени.

Напомним, в конце этого года сообщили, что всемирно известный журнал Playboy возвращается в публикацию, но в цифровом формате.

Ранее Памела Андерсон вспомнила интересное происшествие, случившееся на съемках фильма "Обустройство дома".