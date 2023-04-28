Моніка Беллуччі позувала у пікантному наряді – 58-річна акторка виглядає спокусливо

58-річна акторка Моніка Беллуччі на зйомках "Спектра" в Римі. Фото: Getty Images

Знаменита італійська акторка та модель Моніка Беллуччі показала себе на сторінці глянцевого журналу. Дивлячись на фотографії, можна побачити, що 58-річна акторка позувала на камеру у панчохах та трендовій сукні-сорочці, виглядаючи досить провокаційно.

Відповідну фотографію Моніка Беллуччі розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

Не секрет, шо навіть у 58 років італійська акторка є однією з найяскравіших зірок шоу-бізнесу. Це саме та зірка, для якої вік не має значення та яка виглядає дуже гідно. Цього разу італійська зірка показала фотографії з нової фотосесії.

Акторка Моніка Беллуччі на Венеційському кінофестивалі. Фото: Pinterest

На знімках Моніка Беллуччі постала у досить відвертому вбранні, показавши фотографії з фотосесії для французького журналу Vanity Fair. На кадрах 58-річна акторка та колишня дружина актора Венсана Касселя постала у довгій сорочці на оголене тіло, яка є останнім писком моди весни 2023 року.

Оголені груди вони прикрила рукою, а поверх сорочки одягнула чорне пальто оверсайз. Вона виставила свою оголену ногу у панчохах та засвітила частину стегна.

Що стосується інших складових її образу, то стилісти зробили досить просту зачіску. Акцент вони зробили на макіяжі на очках, додавши шоколадні тіні та чорні стрілки. На губи стилісти нанесли коричнево-рожевий блиск із шиммером.

Якщо казати про манікюр, то акторка обрала досить простий нюдовий колір лаку. До образу були додані сережки з камінням від Cartier.

"Я завжди знала, що хочу бути актрисою, з раннього віку. Я ніколи не розглядала іншу професію. У підлітковому віці я могла ходити в кіно три рази на день, а після обіду дивилася класику по телевізору. Не думаю, що існує якийсь єдиний прототип італійської жіночності. Вони дуже різні", – розповіла італійська акторка та модель.

Нагадаємо, ми писали про те, що італійська акторка Моніка Беллуччі закрутила роман з відомим режисером.

Раніше ми розповідали, що відома модель Моніка Беллуччі показала себе у стильному образі.

Також ми повідомляли про те, що акторка та модель Моніка Беллуччі показала себе у сміливому вбранні.