Моника Беллуччи позировала в пикантном наряде – 58-летняя актриса выглядит соблазнительно

58 – это не приговор: Моника Беллуччи в почти 60 лет соблазнительно "поиграла" на камеру
Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала себя на странице глянцевого журнала. Глядя на фотографии, можно увидеть, что 58-летняя актриса позировала на камеру в чулках и трендовом платье-рубашке, выглядя достаточно провокационно.
Соответствующую фотографию Моника Беллуччи разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Не секрет, что даже в 58 лет итальянская актриса является одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса. Это именно та звезда, для которой возраст не имеет значения и которая выглядит очень достойно. На этот раз итальянская звезда показала фотографии новой фотосессии.
На снимках Моника Беллуччи предстала в достаточно откровенной одежде, показав фотографии с фотосессии для французского журнала Vanity Fair. На кадрах 58-летняя актриса и бывшая жена актера Венсана Касселя предстала в длинной рубашке на обнаженное тело, которая является последним писком моды весны 2023 года.
Обнаженную грудь она прикрыла рукой, а поверх рубашки надела черное пальто оверсайз. Она выставила свою обнаженную ногу в чулках и засветила часть бедра.
Что касается других составляющих ее образа, то стилисты сделали достаточно простую прическу. Акцент они сделали на макияже на глазках, добавив шоколадные тени и черные стрелки. На губы стилисты нанесли коричнево-розовый блеск с шиммером.
Если говорить о маникюре, то актриса выбрала довольно простой нюдовый цвет лака. К образу были добавлены серьги с камнями от Cartier.
"Я всегда знала, что хочу быть актрисой, с раннего возраста. Я никогда не рассматривала другую профессию. В подростковом возрасте я могла ходить в кино три раза в день, а после обеда смотрела классику по телевизору. Не думаю, что существует какой-то единственный прототип итальянской женственности. Они очень разные", – рассказала итальянская актриса и модель.
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