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58 – это не приговор: Моника Беллуччи в почти 60 лет соблазнительно "поиграла" на камеру

28 апреля 2023 11:44
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Моника Беллуччи позировала в пикантном наряде – 58-летняя актриса выглядит соблазнительно
58-летняя актриса Моника Беллуччи на съемках "Спектра" в Риме. Фото: Getty Images
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала себя на странице глянцевого журнала. Глядя на фотографии, можно увидеть, что 58-летняя актриса позировала на камеру в чулках и трендовом платье-рубашке, выглядя достаточно провокационно.

Соответствующую фотографию Моника Беллуччи разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Не секрет, что даже в 58 лет итальянская актриса является одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса. Это именно та звезда, для которой возраст не имеет значения и которая выглядит очень достойно. На этот раз итальянская звезда показала фотографии новой фотосессии.

Моника Беллуччи
Актриса Моника Беллуччи на Венецианском кинофестивале. Фото: Pinterest

На снимках Моника Беллуччи предстала в достаточно откровенной одежде, показав фотографии с фотосессии для французского журнала Vanity Fair. На кадрах 58-летняя актриса и бывшая жена актера Венсана Касселя предстала в длинной рубашке на обнаженное тело, которая является последним писком моды весны 2023 года.

Обнаженную грудь она прикрыла рукой, а поверх рубашки надела черное пальто оверсайз. Она выставила свою обнаженную ногу в чулках и засветила часть бедра.

Что касается других составляющих ее образа, то стилисты сделали достаточно простую прическу. Акцент они сделали на макияже на глазках, добавив шоколадные тени и черные стрелки. На губы стилисты нанесли коричнево-розовый блеск с шиммером.

Если говорить о маникюре, то актриса выбрала довольно простой нюдовый цвет лака. К образу были добавлены серьги с камнями от Cartier.

"Я всегда знала, что хочу быть актрисой, с раннего возраста. Я никогда не рассматривала другую профессию. В подростковом возрасте я могла ходить в кино три раза в день, а после обеда смотрела классику по телевизору. Не думаю, что существует какой-то единственный прототип итальянской женственности. Они очень разные", – рассказала итальянская актриса и модель.

Напомним, мы писали о том, что итальянская актриса Моника Беллуччи закрутила роман с известным режиссером.

Ранее мы говорили, что известная модель Моника Беллуччи показала себя в стильном образе.

Также мы сообщали о том, что актриса и модель Моника Беллуччи показала себя в смелом наряде.

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