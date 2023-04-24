Кассель кусає лікті: напівоголена Моніка Беллуччі вразила прихильників відвертою фотосесією
Нещодавно стало відомо, що колишній чоловік Моніки Беллуччі, актор Венсан Кассель, розлучився з моделлю Тіною Кунакі. Ця подія стала приводом для фанів заговорити про воз'єднання легендарної пари Кассель—Беллуччі.
Моніка лише підлила масла у вогонь новою відвертою фотосесією для квітневого випуску журналу Numero. Зірка ще раз підтвердила, що може залишатися неймовірно сексуальною у будь-якому віці.
Нове кохання
Після розлучення з Венсаном Касселем акторка не стала впадати в депресію, а продовжила активно зніматися для глянцевих журналів та навіть встигла закрутити декілька романів.
Наприкінці минулого року почали ширитися чутки про її роман з відомим режисером Тімом Бертоном ("Едвард руки-ножиці", "Аліса в країні чудес", — Ред.), пару навіть декілька разів помітили на прогулянках у Парижі.
Схоже, що після розлучення з акторкою Геленою Бонем Картер, режисер знайшов собі нову музу в обличчі Моніки. Пара виглядає дуже гармонійно. Подейкують, що Бертон навіть збирається зняти Беллуччі у своєму новому фільмі.
Нова фотосесія зірки доводить, що 58-річна Беллуччі залишається в прекрасній формі та на пенсію точно не збирається.
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