Марічка Падалко зворушила українців сімейними кадрами – просто до сліз

Ведуча "1+1" Марічка Падалко в ефірі телемарафону. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча та журналістка, ведуча каналу "1+1" Марічка Падалко зворушила фанатів сімейними кадрами. Телеведуча показала, як її доньки побачили батька, який служить в лавах ЗСУ, через вісім місяців розставання.

Відповідними кадрами Марічка Падалко поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Чоловік ведучої зараз служить в лавах ЗСУ, вступивши до тероборони, тому вдома він буває досить рідко. Але нещодавно він приїхав до Києва з важливими справами по роботі, а в цей момент на київському вокзалі була його дружина Марічка Падалко та доньки.

Дівчата навіть не здогадувалися про зустріч з батьком, тому вона видалася дуже зворушливою. Ведуча показала, як відбулася зустріч батька з доньками на київському вокзалі, розчуливши українців до сліз.

"Дівчата 8 місяців не бачили батька. Вони знали, що на вокзалі в Києві ми їх зустрінемо з Міхою, але навіть не здогадувалися, що Єгора вчора викликали до Києва буквально на два дні забирати дрони. Дива трапляються. Тому День батька в нас сьогодні…" — написала Марічка Падалко.

Люди, які побачили сімейне відео української телеведучої, дуже розчулилися та почали обговорювати його. Підписники Марічки Падалко почали писати про те, в яких умовах доводиться жити сьогодні українським дітям, та залишати свої коментарі під кадрами.

Боже, як таке взагалі можливо, щоб ми і наші діти таке життя проживали?! Щастя вашій родині.

Реву. Нехай вже швидше закінчиться ця клята війна((

Боже, яка радість. Єгор, хай береже тебе Господь і всіх захисників, ви так потрібні своїм дітям. Щастя вам, Марічко, і побільше ось таких радісних подій. Мирного неба і Перемоги!

Просто плачу... Ці емоції не зрівняти ні з чим. Дякую, що ділитесь цими позитивними емоціями! Все буде добре!

Коментарі зі сторінки Марічки Падалко. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Марічки Падалко. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Марічки Падалко. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Марічка Падалко встановила особистий спортивний рекорд.

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