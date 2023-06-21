Маричка Падалко тронула украинцев семейными кадрами – прямо до слез

Ведущая "1+1" Маричка Падалко в эфире телемарафона. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая и журналистка, ведущая канала "1+1" Маричка Падалко тронула фанатов семейными кадрами. Телеведущая показала, как ее дочери увидели отца, который служит в рядах ВСУ, спустя восемь месяцев расставания.

Соответствующими кадрами Маричка Падалко поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Муж ведущей сейчас служит в рядах ВСУ, вступив в терроборону, поэтому дома он бывает довольно редко. Но недавно он приехал в Киев с важными делами по работе, а в этот момент на киевском вокзале была его жена Маричка Падалко и дочери.

Девочки даже не догадывались о встрече с отцом, поэтому она показалась очень трогательной. Ведущая показала, как состоялась встреча отца с дочерьми на киевском вокзале, тронув украинцев до слез.

"Девочки 8 месяцев не видели отца. Они знали, что на вокзале в Киеве мы их встретим с Михой, но даже не догадывались, что Егора вчера вызвали в Киев буквально на два дня забирать дроны. Чудеса случаются. Поэтому День отца у нас сегодня…" — написала Маричка Падалко.

Люди, увидевшие семейное видео украинской телеведущей, очень расстрогались и начали обсуждать его. Подписчики Марички Падалко начали писать о том, в каких условиях приходится жить сегодня украинским детям, и оставлять свои комментарии под кадрами.

Боже, как такое вообще возможно, чтобы мы и наши дети такую жизнь проживали?! Счастье вашей семье.

Реву. Пусть уж скорее закончится эта проклятая война((

Боже, какая радость. Егор, да хранит тебя Господь и всех защитников, вы так нужны своим детям. Счастье вам, Маричка, и побольше таких вот радостных событий. Мирного неба и Победы!

Просто плачу... Эти эмоции не сравнить ни с чем. Спасибо, что делитесь этими положительными эмоциями! Все будет хорошо!

Комментарии со страницы Марички Падалко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Марички Падалко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Марички Падалко. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Маричка Падалко установила личный спортивный рекорд.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная телеведущая Маричка Падалко вспомнила, как ее муж заранее знал о войне.

Также мы сообщали о том, что ведущая и журналист Маричка Падалко показала себя без косметики.