Гаррі Поттер: професорка Стебль оголилась для Vogue

Акторка Міріам Маргуліс. Фото: vogue.co.uk/

82-річна зірка "Гаррі Поттера" Міріам Маргуліс знялась у провокативній фотосесії. Акторка позувала оголеною для глянцевого видання.

Фото опублікував британський Vogue.

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На знімкам Міріам, яка зіграла у фільмах про чарівника професорку Спраут, позує в оригінальному вбранні, а також топлес. В інтерв'ю акторка зізналася, що не любить власне тіло.

"Я люблю своє обличчя, я думаю, воно добре та тепле, відкрите та усміхнене, але я ненавиджу власне тіло. Великі груди та живіт, дещо криві ноги", — говорить акторка.

Акторка Міріам Маргуліс. Фото: vogue.co.uk/

Акторка Міріам Маргуліс. Фото: vogue.co.uk/

Акторка Міріам Маргуліс. Фото: vogue.co.uk/

Акторка Міріам Маргуліс. Фото: vogue.co.uk/

Також Міріам зазначила, що збирається зробити операцію на серці.

"Коли ти молодий, то не думаєш забагато про смерть, а більше про секс. Зараз я думаю про смерть багато, — розповіла зірка, — кожного дня дивуюсь, що настав новий ранок".

Міріам розповіла, що дуже засмутила батьків, коли сказала їм, що має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Мама її тоді навіть попросила присягнути на Торі, що дівчина не займатиметься сексом з іншими жінками. За словами Міріам, в час, коли вона здійснила камінг-аут, одностатеві зв’язки були незаконними, але вона ніколи не соромилася своєї орієнтації.

"Я знала, що нетрадиційна сексуальна орієнтація це не злочин, тому що це те, ким я є. А я не є злочинцем", — розповіла акторка.

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