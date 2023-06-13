Меган Фокс знялась у футуристичній фотосесії і розповіла, чи пила кров коханого

Меган Фокс. Фото: glamourmagazine.co.uk/

Акторка Меган Фокс завжди вражала своєю яскравою поведінкою та появою на червоних доріжках. Зірка знову знялась у оригінальній фотосесії та поділилась подробицями приватного життя.

Позувала красуня для журналу Glamour UK.

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На все є причина

В фотосесії Меган приміряла футуристичні образи та продемонструвала розкішні форми. Це перше інтерв'ю Меган з моменту її заручин з музикантом Machine Gun Kelly. На запитання, чи дійсно акторка пила кров коханого, вона відповіла:

"Так, але, думаю, коли це сажу, люди подумають, що ми наче герої "Гри престолів" п'ємо кров один одного, але я дійсно випила кілька крапель його крові під час спеціального ритуалу. Я взагалі читаю карти Таро, розуміюся на астрології і роблю різні містичні практики та медитації. Тому, коли я п'ю кров, на це є причина. Все контрольовано", — говорить Меган Фокс.

Меган Фокс. Фото: glamourmagazine.co.uk/

Акторка розповіла, що вважає себе та свого коханого спорідненими душами.

"Памела Андерсон та Томмі Лі, Курт Кобейн та Кортні Лав — всі вони були спорідненими душами. Тому, думаю, інколи люди зустрічаються, наче вже знають один одного, вони мають пережити знову певний досвід. Це може породити у тобі як позитивний, так і негативний досвід", — зізналася Фокс.

Часто плачу

Зірка розповіла, що виховує трьох синів і часом буває важко.

"Я багато подорожую, діти мають ходити до школи. Хотіла б їх брати з собою, все б стало легше. Я багато плачу у ванній. Важко, і не тому, що суспільство тисне на тебе, а тому що маєш з ними розставатися. Діти — моя плоть і кров", — розповіла зірка.

Нещодавно акторку звинуватили у тому, що вона змушує синів носити сукні. Меган розставила всі крапки над "і".

Меган Фокс. Фото: glamourmagazine.co.uk/

"Ноа почав носити сукні, коли йому було два роки, я почала читати багато книжок про це. Деякі книги були написані трансгендерами, деякі були про те, як це, коли хлопець носить сукню. Ти можеш виражати себе, як хочеш, і це не про сексуальність. Тому мені було важливо пояснити, що ніхто не має впливати на їхнє самопочуття, ніхто не має змушувати їх почуватися ніяково. Я не можу контролювати ставлення людей до моїх дітей або що інші діти думають про них у школі. Саме тому моїх дітей немає у моєму Instagram. Я пишаюся своїми дітьми. Ноа — неймовірний піаніст. Він може вивчити концерт Моцарта за годину. Я хочу, щоб люди бачили це, не хочу, щоб всі копалися у їхніх чутливих душах і говорили те, що говорять. Я відправила дітей у спеціальну школу, де всі батьки мають однакові можливості. Діти знають, що їхні батьки знамениті, не проводять багато часу в інтернеті, як більшість їхніх однолітків. Я не можу захищати дітей вічно, але дещо можу зробити зараз", — говорить Меган в інтерв'ю.

Акторка зізналася, що важко переносить, коли люди погано думають про неї та постійно вішають ярлики.

Меган Фокс. Фото: glamourmagazine.co.uk/

"Булінг — це погано, часто призводить до самовідторгнення, а іноді до суїциду. Особливо це стосується відомих людей. Я особисто не користуюсь соціальними мережами, у мене є людина, яка робить це за мене. Я вважаю, що соцмережі — це зло", — впевнена акторка.

Завжди твереза

Меган прокоментувала свій статус секс-символа. За її словами, її манера вільно виражатися та показувати свою особистість дуже провокативна для інших. Але в цьому її місія. Зірка також зауважила, що їй сумно, що її розум та почуття гумору недооцінюють. Фокс розповіла, що 10 років не пила алкоголь.

"Я завжди твереза, навіть не п'ю вино. Не курю, не вживаю каву. Я дуже строга щодо дієти. Я не кажу, що інші теж мають наслідувати цей приклад. Але для мене це працює. Алкоголь замінює свідомість, а для мене важливо мати зв'язок зі своєю свідомістю, з Богом. Я також намагають не проводити багато часу на телефоні, хочу бути в гармонії зі світом", — ділиться акторка.

За словами Меган, вона хоче, щоб світ її запам'ятав як безстрашну людину, яка допомагає іншим знайти себе, відчути любов та дарувати цю любов дітям.

Нагадаємо, американський продюсер Роббі Старбак, який пішов у політику, звинуватив голлівудську акторку Меган Фокс у знущанні з її трьох синів. Чоловік мав на увазі період, коли діти гуляли вулицями міста у дівчачому одязі. Роббі впевнений, що це робити їх змушувала саме Меган.

37-річна Меган впевнена, що Роббі просто намагається зміцнити свою політичну кар'єру та просто використовує її популярність. Фокс, у притаманному їй стилі, назвала політика "невпевненим самозакоханим імпотентом".

Раніше стало відомо, що акторка Меган Фокс та її наречений Machine Gun Kelly відклали плани на своє весілля. Пара намагається врятувати стосунки.