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82-летняя профессор из "Гарри Поттера" обнажилась для фотосессии Vogue

14 июня 2023 14:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гарри Поттер: профессор Стебль обнажилась для Vogue
Актриса Мириам Маргулис. Фото: vogue.co.uk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

82-летняя звезда "Гарри Поттера" Мириам Маргулис снялась в провокационной фотосессии. Актриса позировала обнаженной для глянцевого издания.

Фото опубликовал британский Vogue.

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Мысли о сексе

На снимках Мириам, сыгравшая в фильмах о волшебнике профессора Стебль, позирует в оригинальном наряде, а также топлесс. В интервью актриса призналась, что не любит собственное тело.

"Я люблю свое лицо, я думаю, оно доброе и теплое, открытое и улыбчивое, но я ненавижу собственное тело. Большая грудь и живот, несколько кривые ноги" , — говорит актриса.

 

Актриса Мириам Маргулис. Фото: vogue.co.uk/

 

Актриса Мириам Маргулис. Фото: vogue.co.uk/

 

Актриса Мириам Маргулис. Фото: vogue.co.uk/

 

Актриса Мириам Маргулис. Фото: vogue.co.uk/

Также Мириам отметила, что собирается сделать операцию на сердце.

"Когда ты молод, то не думаешь слишком много о смерти, а больше о сексе. Сейчас я думаю о смерти много, — рассказала звезда, — каждый день удивляюсь, что наступило новое утро".

Мириам рассказала, что очень расстроила родителей, когда сказала им, что у нее нетрадиционная сексуальная ориентация. Мама ее даже попросила поклясться на Торе, что девушка не будет заниматься сексом с другими женщинами. По словам Мириам, в то время, когда она осуществила каминг-аут, однополые связи были незаконными, но она никогда не стеснялась своей ориентации.

"Я знала, что нетрадиционная сексуальная ориентация это не преступление, потому что это то, кем я являюсь. А я не являюсь преступницей", — рассказала актриса.

Напомним, подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper`s Bazaar Saudi Arabia. "Роза пустыни", так описала фотосессию ее героиня.

Ранее модель Роузи Хантингтон-Уайтли стала лицом новой линии купальников. Подруга Джейсона Стэтхэма поразила домашней фотосессией в пляжных новинках.

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