Періс Гілтон розповіла про аборт у 20 років та зґвалтування на вечірці у 15

Аборт у 20 років та зґвалтування на вечірці у 15: Періс Гілтон дала відверте інтерв'ю
Наприкінці минулого місяця американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір’ю. В неї та її чоловіка, бізнесмена Картера Реума, народився хлопчик. З цього приводу 42-річна знаменитість дала кілька великих інтерв’ю, в одному з яких розкрила шокуючі подробиці з минулого.
Про найболючіші спогади Гілтон розповіла виданню Glamour.
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Періс зізналася, що у віці 15 років пережила зґвалтування. У той час вона жила в місті Палм-Спрінгс разом із бабусею по материнській лінії, але у вихідні поверталася до Лос-Анджелеса і зустрічалася з друзями в торговому центрі.Там вона познайомилася зі старшими хлопцями, які запросили її разом із подругами на вечірку.
Один з молодих людей наполіг на тому, щоб Періс випила алкогольний напій, і дівчина одразу відчула запаморочення. Прокинулася вона через кілька годин одна і відразу зрозуміла, що щось сталося.
"Я пам'ятала це. У мене були видіння, як він, навалившись на мене, закриває мені рот і шепоче на вухо, що мені все просто сниться", — згадала страшну ситуацію Гілтон.
У 20 років Періс зіткнулася з необхідністю прийняти важке рішення. Вона завагітніла та зробила аборт.
"Я була дитиною, я просто не була до цього готова", — зізналась зірка.
Періс також зазначила, що жінка повинна мати право самостійно розпоряджатися своїм тілом і жодний закон не повинен втручатися у її репродуктивне здоров'я.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Періс Гілтон розсекретила ім'я новонародженого сина. Також ми розповідали, що співачку Мадонну, виконавця Джастіна Бібера, Періс Гілтон та інших американських зірок звинувачують у шахрайстві: справа на п'ять млн доларів.