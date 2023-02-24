Періс Гілтон розповіла про аборт у 20 років та зґвалтування на вечірці у 15

Американська світська левиця Періс Гілтон

Наприкінці минулого місяця американська світська левиця Періс Гілтон вперше стала матір’ю. В неї та її чоловіка, бізнесмена Картера Реума, народився хлопчик. З цього приводу 42-річна знаменитість дала кілька великих інтерв’ю, в одному з яких розкрила шокуючі подробиці з минулого.

Про найболючіші спогади Гілтон розповіла виданню Glamour.

Деталі

Періс зізналася, що у віці 15 років пережила зґвалтування. У той час вона жила в місті Палм-Спрінгс разом із бабусею по материнській лінії, але у вихідні поверталася до Лос-Анджелеса і зустрічалася з друзями в торговому центрі.Там вона познайомилася зі старшими хлопцями, які запросили її разом із подругами на вечірку.

Один з молодих людей наполіг на тому, щоб Періс випила алкогольний напій, і дівчина одразу відчула запаморочення. Прокинулася вона через кілька годин одна і відразу зрозуміла, що щось сталося.

"Я пам'ятала це. У мене були видіння, як він, навалившись на мене, закриває мені рот і шепоче на вухо, що мені все просто сниться", — згадала страшну ситуацію Гілтон.

У 20 років Періс зіткнулася з необхідністю прийняти важке рішення. Вона завагітніла та зробила аборт.

"Я була дитиною, я просто не була до цього готова", — зізналась зірка.

Періс також зазначила, що жінка повинна мати право самостійно розпоряджатися своїм тілом і жодний закон не повинен втручатися у її репродуктивне здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Періс Гілтон розсекретила ім'я новонародженого сина. Також ми розповідали, що співачку Мадонну, виконавця Джастіна Бібера, Періс Гілтон та інших американських зірок звинувачують у шахрайстві: справа на п'ять млн доларів.